Белый персик Айс Пич имеет вкус топленого молока

- Еще несколько десятков лет тому назад персик считали экзотикой. Его можно было купить, если повезет только в пик сезона, - говорит селекционер Андрей Титов из города Бахмут Донецкой области. - Теперь можно посадить в собственном саду, правильно ухаживать и получать вкусный, сочный урожай.

Селекционер делится секретами, как выращивать персики.

- В отличие от других плодовых деревьев, при посадке у персика кончик от среза можно значительно углубить на 20-30 сантиметров. И здесь происходит переход на собственные корни. Даже если в суровую зиму погибнет надземная часть, подземная выживет и за один сезон восстановится, - говорит Титов.

Селекционер предлагает разные сорта персиков. Например, уникальный белый Айс Пич имеет вкус топленого молока. Ред Робин созревает в средние сроки. Имеет большие красивые темно-бордовые плоды. Персики Пинк Ринг в форме инжира, сладкие и сочные. Платикарпа 2 - новый испанский сорт. Сагитария - итальянский, суперранний. Лаурол созревает поздно, во второй половине сентября. Дает большие и вкусные персики.

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