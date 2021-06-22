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четверг, 24 июня 2021 07:10

Сочности бургеру придает жирная котлета

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Смазывать соусом не обязательно

- Бургеры научилась готовить благодаря одной кулинарной программе. Получаются не хуже, чем в ресторанах быстрого питания, - говорит 24-летняя Анастасия Быстрова из Одессы.

- Перемалывает в мясорубке по 100 граммов свиной лопатки и филе говядины, столовую ложку растопленного говяжьего жира. Солю и перчу. Оставляю на 15 минут. Формирую две котлеты толщиной в сантиметр. Обжариваю 3-5 минут. Нарезаю кольцами помидор, маринованный огурец и фиолетовую луковицу, 50 г сыра чеддер - пластинами. Соус не добавляю, потому что им служит жир из котлеты и сыра. Если хотите чем-то смазать, советую смешать чайную ложку майонеза, кетчупа и горчицы.

Покупаю специальные булки для бургеров. Разрезаю по горизонтали на три части. Слегка обжариваю места среза на сухой сковороде. На нижнюю часть булки выкладываю котлету, сыр, накрываю второй частью. На нее - котлету, сыр, лук, огурцы, три кольца помидора и лист салата, накрываю верхушкой.

Можно приготовить бургер с курицей.

Разрезают булку пополам. На сухой сковороде подрумяниваем до хрустящей корочки. 300 граммов куриной грудки измельчают пластинами толщиной в сантиметр. Солю и перчу. Обжариваю на большом огне на 20 граммах масла и столовой ложке масла по 2 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. Нарезаю кольцами томат и пол красной луковицы, соленый огурец - продолговатыми пластинами.

Для соуса песто перетираю 30 граммов кедровых орехов, пучок базилика, две столовые ложки масла, зубчик чеснока, сок половины лимона и щепотку цедры для аромата. Солю.

Срез нижней булки смазываю столовой ложкой томатного соуса или кетчупа и горчицы. Выкладываю томат, мясо, два куска любого сыра. Дальше - огурец, кольца красного лука и два листика салата. Срез верхней булки смазываю соусом песто и накрываю бургер. Слегка прижимаю, чтобы слои утрамбовались.

Подсмотрела у кулинара Евгения Клопотенка рецепт украинского бургера со свеклой. Немного подстроили под собственные вкусовые предпочтения и получилось супер.

Смешиваю по 60 граммов жирной свинины и говядины. Солю и перчу. Формирую котлету. Обжариваю с обеих сторон 5 минут вместе со свеклой, нарезанной тонкими пластинами. Разрезают булку пополам и слегка обжариваю. На нижнюю часть выкладываю свеклу, смазываю чайной ложкой кетчупа, далее - котлета, кольца лука, сыр. Накрываю верхней частью булки.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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