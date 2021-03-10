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четверг, 11 марта 2021 06:51

Поститься полезно гипертоникам

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15 марта у православных начинается Великий пост. Продлится до 1 мая. В это время отказываются от пищи животного происхождения - мяса, молочных продуктов, яиц.

- После поста чувствую себя моложе, - говорит 59-летняя Елена Полянская из села Бондарня Бородянского района Киевской области. - Хотя многие называют это издевательством над организмом.

За несколько недель до поста ограничивает себя по средам и пятницам. Затем отказывается от блюд животного происхождения.

- Пост полезен, - рассказывает диетолог 54-летний Алексей Тарасюк из Запорожья. - Но лучше было бы летом, когда достаточно овощей и фруктов. Сейчас организм ослаблен. Потому что зимой едим калорийную пищу, накапливаются вредные вещества.

Не советует поститься людям с язвами, гастритами, гепатитами, острыми респираторными или онкологическими болезнями, беременным и кормящим грудью.

- Разгрузочная диета вредна при сахарном диабете первого типа, - продолжает Алексей Тарасюк. - Если больной будет есть больше каш и овощей, возрастет уровень сахара в крови. Придется колоть больше инсулина.

Переход на новое питание - стресс для организма. Не советую поститься тем, кто тяжело переболел. И кто часто болеет вирусными болезнями. Также - людям с поджелудочно-кишечными расстройствами, анемией. У них в организме мало железа, а из растительных продуктов оно усваивается плохо.

Поститься можно взрослым. Детям и подросткам для роста костей и мышц нужен белок.

- Он необходим и больным туберкулезом, - говорит Алексей Тарасюк. - Ежедневно должны употреблять животные жиры.

Пост полезен для людей с избыточным весом, сахарным диабетом второго типа, полиартритом, гипертоникам.

- Дисциплинирует, - продолжает Тарасюк. - Человек часто не может отказаться от того, что ему вредно. После поста придерживаться ограничений легче. Современные люди зависимы от еды. Едят по привычке.

Во время поста можно есть фасоль, горох, нут, чечевицу.

- В бобовых много белка, клетчатки. Вредно есть одни макароны или рис. От недостатка витамина В1 возникнут запоры. Надо добавлять хлеб из отрубей или ржаной обдирной муки, свежие и тушеные овощи, замороженные и сушеные фрукты.

Во время поста советует есть подсолнечное, кукурузное или льняное масла, орехи, морскую капусту. Жиры поддерживают иммунитет.

Белка много в кураге, черносливе, киви, халве и козинаки.

Больше всего витаминов содержится в шпинате, капусте, сельдерее и спарже. В постном меню рестораны предлагают паштет, пасту, салат и варенье из свеклы, манты и плов с тыквенной начинкой. На десерт - морковный пирог с абрикосами или ореховый с грушами.

- В нем недооценены семена льна и киноа, - рассказывает 40-летний Александр Самоненко, шеф-повар столичного ресторана "Айвенго".

- Они быстро утоляют голод, придают блюдам вкус, - продолжает Самоненко. - Первые можно есть сухим, добавлять в салаты или каши. Второе следует замочить в воде или соке, так увеличиваются в 10 раз.

Молотые киноа используют как приправу. Нейтральное по вкусу. Не рекомендуются беременным, кормящим и людям с больной щитовидной железой.

- В семенах льна много антиоксидантов, обладают противовирусным и антибактериальным действием. Замедляют развитие злокачественных опухолей, старение. В день достаточно есть чайную ложку. Также можно прорастить. Насыпать в тарелку с водой и накрыть марлей. Ростки хранят в холодильнике до пяти дней.

Рыбу едят дважды за семь недель

Великий пост - это время для углубления веры. Его главный принцип - отказ от соблазнов.

В течение 47 суток верующие пытаются делать добро, воздерживаются от плохих мыслей, оскорблений. Не злятся, не ругаются и не осуждают других. Прощают обидчиков, каются в грехах.

Отказываются от громких празднований, спиртного и супружеской близости. Не употребляют продукты животного происхождения. Разрешено есть черный хлеб, крупы, бобовые, грибы, овощи и фрукты, сухофрукты, соления, орехи и мед. Рыбу можно дважды - на Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье.

Пасха в этом году приходится на 2 мая.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
11
марта

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