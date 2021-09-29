Мятная настойка зреет полтора месяца

- Сезон мяты завершается, так что есть последняя возможность приготовить ароматную настойку, - говорит 54-летний Игорь Симонюк из Винницы.

- 50 граммов мяты приминаю скалкой, чтобы получился сок. Вливаю 500 миллилитров водки и перемешиваю. Закрываю бутыль и выдерживаю 45 дней в темном помещении с комнатной температурой. Раз в пять дней встряхиваю. Готовую настойку процеживаю через несколько слоев марли. Добавляю 50 граммов сахара и перемешиваю. Накрываю крышкой и настаиваю еще неделю. Повторно фильтрую и разливаю по бутылкам. Наливка хранится год.

Если настойка нужна срочно, готовлю по быстрым рецепту.

Измельчаю 65 г мяты. Добавляю две столовые ложки сахара и перемешиваю. Если мята свежая, оставляю на 30 минут, чтобы листья пустили сок. Заливаю 150 миллилитров кипятка. Под крышкой настаиваю 3 часа и процеживаю через марлю. Добавляю 500 миллилитров водки и разливаю по бутылкам. Наливку можно пить сразу, или же настоять несколько дней - так вкус только улучшится.