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четверг, 22 июля 2021 04:56

Малиновый коктейль украшают базиликом

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- Изюминкой любого праздника станет берриоска. Это пьянящий напиток со сладковатым вкусом и приятным ароматом, - говорит 30-летняя Ольга Микитенко из Днипра.

- В блендере измельчают 50 грамм малины, по 30 - черники и клубники. Вливаю 60 миллилитров водки, добавляю несколько кубиков льда. Перед подачей охлаждаю бокалы в течение 10 минут и наливаю коктейль. Украшаю мятой.

Если хочется игристого - готовлю напиток из малины и шампанского.

Смешиваю четыре стакана апельсинового сока и 200 граммов малины в блендере. Вливаю полтора стакана полусладкого шампанского и перемешиваю. Переливаю в бокалы и добавляю лед. Украшаю малиной.

Без малинового мохито не обходится ни одно лето.

Перемешиваю пять листиков мяты, две столовые ложки сахара, сок одного лимона. Добавляю 50 граммов измельченной в блендере малины, 100 миллилитров водки и 50 - газированной воды. Добавляю лед по вкусу.

Никогда не думаю, как поразить гостей. Фирменный коктейль "Отведи меня домой" делает все за меня.

Наполняю бокал льдом. Вливаю 20 миллилитров лимонного сока, по 40 миллилитров водки и медового пива. Добавляю 15 граммов размятой вилкой малины и размешиваю. Напиток украшаю мятой и базиликом.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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