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четверг, 08 июля 2021 00:55

Лиза Глинская смазывает наполеон кремом из белого шоколада

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Украшает крошкой и ягодами

- Наполеон - это всегда праздничный вариант. Смазываю его заварным кремом без яиц. Он нежный, напоминает пломбир. Получается невероятный десерт, - рассказывает кондитер 38-летняя Елизавета Глинская.

- Для крема смешиваю 80 граммов сахара, по 40 граммов муки и кукурузного крахмала, щепотку ванили и 900 миллилитров молока. Довожу до кипения и готовлю минуту. Добавляю 150 граммов белого шоколада, 200 граммов масла и перемешиваю. Накрываю пленкой и кладу в холодильник на 8-10 часов. Тогда добавляю 300 миллилитров 30-процентных сливок, взбитых до загустения.

Для коржей смешиваю 250 миллилитров воды, 50 граммов масла, 10 граммов соли и 500 граммов муки. Собираю тесто в шар, делаю посередине надрез крест-накрест глубиной 2 сантиметра. Накрываю пленкой и ставлю в холодильник на 20 минут. 40 граммов холодного масла нарезаю вдоль на три части. Кладу между двух листов пергамента и разминаю скалкой. Скручиваю масло вдвое, накрываю пергаментом и повторно отбиваю. Тогда оставляю в холодильнике на 15 минут.

Раскачиваю тесто в круг, выкладываю на середину масло и накрываю краями. Раскачиваю в прямоугольник 25 на 60 сантиметров. Складываю его втрое, заворачиваю в пищевую пленку и оставляю в холодильнике на час. Повторяю тот же процесс еще четыре раза, не добавляя масла. Ставлю в холодильник на 12 часов.

Раскачиваю тесто толщиной 3 миллиметра. Разрезаю на три коржа 30 на 22 сантиметра каждый. Слегка срезаю края, чтобы тесто раскрылось и хорошо слоилось. Чтобы не сжималось при выпечке, нужно немного смочить пергамент водой, а потом переложить на него тесто. Коржи прокалываю вилкой и выпекаю в разогретой до 200 градусов духовке 18-20 минут.

Разрезаю коржи поперек на две части. Смазываю кремом и ставлю в холодильник на 10 часов. Готовый торт декорирую крошкой из коржей и свежими ягодами.

Клафути - французский классический пирог, который можно готовить с любыми ягодами и фруктами. Я выбрала черешню, вы можете взять вишню, клубнику, чернику, абрикос или персик.

Смешиваю 4 яйца и 80 граммов сахара. Если берете вишню или несладкую клубнику, то сахара надо больше. По желанию можно добавить щепотку пряностей. К персикам, абрикосам, манго отлично подходит корица, мускатный орех, бодян, кардамон. Ваниль сочетается почти со всеми фруктами и ягодами.

Добавляю 100 граммов муки и 300 миллилитров 10-процентных сливок. Форму смазываю маслом, выкладываю пол килограмма ягод или фруктов и заливаю тестом. Выпекаю при температуре 180 градусов 30-45 минут. Охлажденный пирог присыпаю сахарной пудрой. Клафути идеально подавать порционно, как крем-брюле.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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