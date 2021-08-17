Ежевичный ликер имеет цитрусовый аромат

- Ежевичный ликер готовится за 17-18 дней. Имеет насыщенный красно-рубиновый цвет. Чувствуется вкус ягоды с цитрусовой ноткой, - говорит киевлянка Марина Ковалева, 34 года.

- 3-литровую банку промытой ежевики заливаю литром водки. Должна полностью покрывать ягоды, иначе начнется брожение. Добавляю цедру лимона и закрываю крышкой. Ставлю в темном помещении с комнатной температурой на две недели. Каждые два-три дня встряхиваю. Тогда процеживаю через четыре слоя марли, хорошо отжимаю ягоды.

400 миллилитров воды и полкилограмма сахара кипячу на слабом огне, снимая пену. Охлаждаю до комнатной температуры и вливаю в ежевичный настой. Закрываю крышкой и ставлю в темное прохладное место на три-четыре дня. Процеживаю через вату, разливаю в бутылки и плотно закрываю.