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понедельник, 23 декабря 2019 18:10

Короткие, приталенные, "гусеницы": какие пуховики уже вышли из моды
5

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Приталенный пуховик лучше заменить на прямой и удлиненный
Пуховик-гусеница визуально разрезает фигуру на горизонтальные линии
Пуховик-платье уже не в моде
Мех на воротнике одевать не стоит
Некрасиво выглядят пуховики с поясом, который имеет металлические бляшки на центре талии

В этом сезоне лучше отказаться от коротких приталенных пуховиков, которые были модны несколько лет назад, однако которые до сих пор продают в магазинах. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала фэшн-блогер Олег Гилка. Также она советует избегать текстильных поясов с металлическими бляшками и меха.

"Люди очень часто тратят деньги на неактуальны вещи, а наши магазины до сих пор продают старые коллекции. Это задевает.

Например, стеганые пуховики, похожие на гусеницу. Также некрасиво выглядят пуховики с поясом, который имеет металлические бляшки на центре талии. Приталенные вещи сейчас не модны. А оно еще такое с виду дешевое, китайское. Пояс может были в том случае, если это пальто или платье на запах. Или это пояс на джинсах. Стеганый пуховик присобирать поясом не красиво.

Отталкивает яркий дешевый мех на воротниках. Стразы и вышивки на верхней одежде - ни к чему.

Некрасиво выглядит приталенное пальто до колен. Оно визуально режет фигуру на горизонтальные линии.

В коротком приталенном коротком пуховике или пальто женщина выглядит как ребенок. Мы же своей одеждой хотим рассказать о своем успехе. И этот посыл должен быть адекватным

Например, смотрю, женщина за 30. Она где-то работает, имеет хорошую сумку. Но в коротком приталенном коротком пуховике или пальто выглядит как ребенок. Мы же своей одеждой хотим о себе что-то рассказать о своем успехе. И этот посыл должен быть адекватным. А часто выглядит, как будто женщина из бухгалтерии выбежала в магазин за булочками ", - отметила фэшн-блогер.

Быть стильной, с чувством вкуса и пропорций, гораздо важнее, чем следить за модой и покупать дорогие вещи.

Не носите куцые вещи. Приталенный свитерочок длиной до талии элегантности не добавит.

Стройность и молодость на сегодняшний день мода нашла варианты подчеркивать другими способами. Коротенький свитер отдайте маленькой дочери, а себе купите объемный, к нему белую рубашку и свободный жакет.

Пуховик лучше носить прямой и удлиненный. Надо понимать, что пуховик до талии гораздо труднее комбинируется, чем пуховик ниже колен. Образ более удлиненный гораздо лучше выглядит, чем визуально резаный по горизонтали.

Рантше были модные меховые жилетки-гусенички. Мне такие ассоциируются с некрасивым гламуром: еще лабутены и ключи от машины в руках. Сейчас их время прошло.

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Под объемные пальто и пуховики не рекомендую одевать маленькие шапочки тонкой вязки. Голова в них будет выглядеть непропорционально мелкой. Берите объемные шапки с бомбонами или интересные шляпы.

Фетровые шляпы более подходят к пальто и шубкам, а с пуховиками будут лучше выглядеть вязаные шапки ", - советует Елена Гилка.

Некоторые вещи остаются в тренде несколько сезонов или через десятилетия возвращаются на пик популярности в преобразованном виде. А есть те, которые остаются востребованными лишь один сезон, не проходят проверку временем и превращаются в ненужный хлам.

Когда-то объемные серьги на одно ухо вызывали восхищение. Ими украшали всю ушную раковину, и не прокалывая мочки. Сегодня их ношение считают моветоном. Лучше заменить их на стильные и компактные гвоздики или серьги-подвески.

Высокие сандалии до колена со множеством ремешков, переплетенных в различных узорах, - в прошлом. Хочешь сделать свой образ ярким - обувай яркие туфельки.

Съемные воротники. Эту часть одежды превращали в отдельный аксессуар и добавляли к любому наряду. Больше не стоит этого делать. Чтобы украсить шею или сделать акцент на декольте, воспользуйся бусами и колье.

Асимметрия в юбках и платьях. Сзади до пят, спереди - мини. Асимметричные платья считались оригинальными в прошлом сезоне. В моду вернулась классика. Теперь платья длины миди - оптимальный вариант.

Плиссированные юбки в пол. Юбка плиссе пришла к нам из эпохи ретро. И не задержалась надолго. Мелкая складка на одежде больше не выглядит привлекательно.

Бандажные платья покинули мир фешен-индустрии. Они и так подходили не каждой девушке, подчеркивали недостатки фигуры. Свободные силуэты - вот новые модные тренды в одежде. В них можно быть женственной и идеальной.

Автор: Валерия Радзиевская
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