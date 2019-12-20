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пятница, 20 декабря 2019 20:21

Как выглядеть женственно и изысканно зимой: советы стилиста
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Елена Гилка советует зимой выбирать свободные вещи ы делать образ удлиненным
Елена Гилка советует зимой выбирать свободные вещи и делать образ удлиненным

Стилист и фешн-блогер Елена Гилка дает советы, как зимой выглядеть стильно и изящно в массивной теплой одежде. Об этом она рассказала Gazeta.ua.

"Мода, особенно зимняя, диктует выбирать более свободные вещи. Но при этом можно оставаться женственной. Классические пальто теперь не обязательно должны быть приталенные и до колена, как это носили в 2000-е. На сегодняшний день классическое женское пальто больше похожи на мужские: с прямыми линиями, с длиной ниже колена. Такое маскулинное пальто будет выгодно контрастировать с тонким платьем или юбкой, которую вы оденете под него.

Зимой главное - делать образ более удлиненным. Раньше были такие неудачные зимние образы: курточка до пояса, джинсики, потом с колена начинаются сапожки. И получается порезанный горизонтальными линиями силуэт. Сейчас такие неактуальные, некрасивые и неженственные.

Лучше одеть удлиненный свитер с джинсами с таким же удлиненным ниже колен пуховиком, с ботинками и объемным шарфом. Это свободный молодежный образ ", - подчеркивает стилист.

В 1990-х были тяжелые массивные дубленки. А нынешние - модные и нетяжелые. Их делают из екомеха и из экокожи. Они приносят новую свежесть в образ

"Женщины буду красиво выглядеть в платье миди в сочетании с классическим маскулинным пальто и сапожками на каблучке.

Девушкам очень хорошо сочетать высокие сапожки-ботфорты с трапециевидной курткой. Водолазка с жакетом или объемный свитер выглядит тоже интересно.

Пуховик можно освежить массивным шарфом, шапкой или перчатками. В аксессуарах актуальна новогодняя тема. Например, белые перчатки со снежинками", - говорит Елена Гилка.

"У меня есть на зиму любимые кашемировые костюмы, у меня их несколько. Мягкие очень удобные брюки и кардиган. Брюки могут быть либо широкие или узкие, в зависимости от того какую я выбираю обувь.

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Свою лучшую дубленку зеленого цвета купила случайно у читательницы моего блога. Она имела винтажную натуральную дубленку и предложила ее мне. Такая вычинка у нее, хоть она из натурального меха и кожи, очень легкая. Может, два килограмма.

Это в 1990-х были тяжелые массивные дубленки. А нынешние - модные и нетяжелые. Их делают из екомеха и из экокожи. Они приносят новую свежесть в образ. У меня есть несколько шубок из екомеха - одна леопардовая, вторая винтажная коричневая ", - рассказала фэшн-блогер.

Рваные джинсы, с вышивкой и заниженной талией этой зимой уже не будут модные. На замену приходят прямые брюки, с широкими штанинами, которые можно заправлять в сапоги или носить навыпуск.

На смену обтягивающим джинсами и брюки пришли модели свободного кроя, пишет Ukr.Media.

В джинсах с вышивкой ест риск выглядеть дешево и просто. Лучше выбрать лаконичные модели прямого или широкого покроя, а добавить красок поможет цветной свитер, пуховик или аксессуары.

Автор: Валерия Радзиевская
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