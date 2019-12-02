Какие шарфы стали модными этой зимой

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Меховой, дутый, в виде платка - такие шарфы стали модными этой зимой.

Из меха

Не обязательно должен быть натуральным. Мода на искусственный мех набирает обороты. В тренде фиолетовый, розовый и красный цвета.

Шарф-дутик

Шарф-пуховик наполняют пухом или синтепоном. Носить такой дутик нужно с необъемный верхней одеждой.

Снуд

Такая модель универсальна, может использоваться как шарф, так и головной убор. При этом не испортит прическу. Снуд хорошо сочетается с жакетом или плащом.

Вязаный

Дизайнеры рекомендуют присмотреться к моделям с фактурными узорами, помпонами, косами и бахромой. Популярными, как и раньше, является шарфы из пряжи черного, белого, бежевого цвета. Носить такую модель нужно, окутав один раз вокруг шеи, и оставив свободными длинные концы.



Палантин

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Палантины большого размера можно набрасывать на верхнюю одежду и даже носить поверх теплых джемперов, если они изготовлены из теплого материала. Для этого палантин нужно зафиксировать ремнем на талии или закрепить концы шарфа с помощью броши или булавки возле шеи.

Бактус

Бактус - это норвежский треугольный шарф-платок. Хорошо сочетается с модными куртками оверсайз, удлиненными кардиганами, теплыми джемперами.

Рваные джинсы, с вышивкой и заниженной талией этой зимой уже не будут модные. На замену приходят прямые брюки, с широкими штанинами, которые можно заправлять в сапоги или носить навыпуск.