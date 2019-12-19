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пятница, 20 декабря 2019 05:25

Какую прическу сделать на новогодний корпоратив
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Прямые волосы можно сделать на новогодний корпоратив
Фото: segodnya.ua
Вьющиеся волосы можно сделать на новогодний корпоратив
Косы можно сделать на новогодний корпоратив
Хвост можно сделать на новогодний корпоратив

В этом году парикмахеры советуют на новогодний корпоратив как прямые волосы, да и накрученные. Также хорошо будет смотреться коса.

Для равной прически нужна специальная плойка для выравнивания. Волосы следует хорошо высушить, разделить на две части. Небольшие пряди пропустить через плойку. Оставить распущенными или собрать в высокий хвост, пишет segodnya.ua.

Кудри тоже можно накрутить на выпрямитель. Но обязательно зафиксировать лаком для волос.

Коса - одна из самых популярных сейчас причесок. Ее можно заплести сзади или сбоку, слегка вытянув пряди, придав тем самым легкий хаос волосам. Можно также украсить блестящими заколками или вплести серебристую ленту.

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На новогоднюю корпоративную вечеринку этого года советуют выбирать одежду с атласа, шелка, бархата, органзы. Можно одевать как брюки, так и кожаные юбки.

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