Какую прическу сделать на новогодний корпоратив

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В этом году парикмахеры советуют на новогодний корпоратив как прямые волосы, да и накрученные. Также хорошо будет смотреться коса.

Для равной прически нужна специальная плойка для выравнивания. Волосы следует хорошо высушить, разделить на две части. Небольшие пряди пропустить через плойку. Оставить распущенными или собрать в высокий хвост, пишет segodnya.ua.

Кудри тоже можно накрутить на выпрямитель. Но обязательно зафиксировать лаком для волос.

Коса - одна из самых популярных сейчас причесок. Ее можно заплести сзади или сбоку, слегка вытянув пряди, придав тем самым легкий хаос волосам. Можно также украсить блестящими заколками или вплести серебристую ленту.

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На новогоднюю корпоративную вечеринку этого года советуют выбирать одежду с атласа, шелка, бархата, органзы. Можно одевать как брюки, так и кожаные юбки.