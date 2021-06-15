Как правильно выбрать золотые сережки

Украшения гармонично дополняют образ, расставляют акценты, подчеркивают достоинства внешности и скрывают ее недостатки. Почти все девушки и женщины носят серьги. Эти ювелирные изделия могут иметь разные размеры, формы, стили исполнения.
Основные правила выбора
Чтобы сережки гармонично дополняли образ, а не привносили в него диссонанс, нужно сосредоточиться на особенностях создаваемого образа. Например, массивный каф не лучшее решение для офиса или прогулок, а маленький пуссет будет просто незаметен на торжественном празднике, затеряется на фоне платья. Отсюда следует важное правило – уместности и актуальности.
Другой момент – это ваша внешность. Следите за тем, чтобы украшения не нарушали пропорции лица, подчеркивали преимущества внешности и по возможности скрывали недостатки.
Купить золотые серьги в интернет-магазине Gold.UA можно на каждый день и для торжественных случаев. Для выходов в свет подойдут длинные или массивные, тяжелые сережки. В повседневной носке серьги значительной массы просто неудобны, поскольку оттягивают ухо.
Также обратите внимание на материал и застежку. Золото редко вызывает аллергические реакции – при условии, что оно имеет высокое качество. Замок должен быть надежным, прочным, и не натирать.
ТОП-3 популярных моделей сережек 2021
В 2021 году стилисты выделяют такие популярные виды сережек:
● Пуссеты – или гвоздки в виде булавы, с камнем по центру. Смотрятся они стильно, лаконично, аккуратно. В носке серьги удобные, вес имеют небольшой, мочку не оттягивают. Это идеальный выбор для всех, кто делает ставку на практичность и комфорт.
● Кольца либо конго – выдержаны в трендовом сегодня латиноамериканском стиле. Диаметр может быть разным, эффектнее всего смотрятся крупные кольца.
● Длинные – тут акцент делается на красивой тонкой шее. Украшения покачиваются от каждого движения головы, привносят в образ мягкость, легкость, женственные нотки.
Выбирайте то, что нравится именно вам и носите с удовольствием!
Комментарии