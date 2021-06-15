Как правильно выбрать золотые сережки

Украшения гармонично дополняют образ, расставляют акценты, подчеркивают достоинства внешности и скрывают ее недостатки. Почти все девушки и женщины носят серьги. Эти ювелирные изделия могут иметь разные размеры, формы, стили исполнения.

Основные правила выбора

Чтобы сережки гармонично дополняли образ, а не привносили в него диссонанс, нужно сосредоточиться на особенностях создаваемого образа. Например, массивный каф не лучшее решение для офиса или прогулок, а маленький пуссет будет просто незаметен на торжественном празднике, затеряется на фоне платья. Отсюда следует важное правило – уместности и актуальности.

Другой момент – это ваша внешность. Следите за тем, чтобы украшения не нарушали пропорции лица, подчеркивали преимущества внешности и по возможности скрывали недостатки.

Купить золотые серьги в интернет-магазине Gold.UA можно на каждый день и для торжественных случаев. Для выходов в свет подойдут длинные или массивные, тяжелые сережки. В повседневной носке серьги значительной массы просто неудобны, поскольку оттягивают ухо.

Также обратите внимание на материал и застежку. Золото редко вызывает аллергические реакции – при условии, что оно имеет высокое качество. Замок должен быть надежным, прочным, и не натирать.

Что учитывать при покупке золотых сережек. Популярные модели и их особенности. Почему важно делать покупки в проверенных местах

ТОП-3 популярных моделей сережек 2021

В 2021 году стилисты выделяют такие популярные виды сережек:

● Пуссеты – или гвоздки в виде булавы, с камнем по центру. Смотрятся они стильно, лаконично, аккуратно. В носке серьги удобные, вес имеют небольшой, мочку не оттягивают. Это идеальный выбор для всех, кто делает ставку на практичность и комфорт.

● Кольца либо конго – выдержаны в трендовом сегодня латиноамериканском стиле. Диаметр может быть разным, эффектнее всего смотрятся крупные кольца.

● Длинные – тут акцент делается на красивой тонкой шее. Украшения покачиваются от каждого движения головы, привносят в образ мягкость, легкость, женственные нотки.

Выбирайте то, что нравится именно вам и носите с удовольствием!