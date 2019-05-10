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суббота, 11 мая 2019 05:28

Как правильно носить белое, чтобы не выглядеть полнее

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Как правильно носить белое, чтобы не выглядеть полнее
Белый цвет очень украшает женщин, делая их роскошнее и визуально моложе

Для того, чтобы правильно сочетать белые одежды, его необходимо дополнять темным или ярким жакетом, одевать асимметричную юбку или классику - белый верх, черный низ.

Если хотите одеть белое платье или комплект из блузы и юбки - дополните образ черным или ярким жакетом, что сделает фигуру визуально стройнее.

Белый верх, черный низ - из классического образа можно сделать, что-то новое, например модные кожаные штаны и свитер, который лучше заправлять внутрь. Это классическое сочетание позволяет корректировать фигуру.

Стоит одеться в монохромный белый комплект, состоящий из платья и кардиганы, но сверху просто обязана надеть контрастный пояс, это тренд в 2019 году, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Наряды асимметричного кроя всегда делают фигуру стройнее. Если есть желание одеть белую футболку с принтом и светлый жакет, то стоит дополнить их асимметричной юбкой.

Известный украинский дизайнер Андре Тан опроверг миф о том, что белый цвет полнит. По словам модельера, неверно подобранный фасон, крой, фактура ткани могут испортить фигуру, но не сам белые одежды.

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