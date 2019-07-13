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воскресенье, 14 июля 2019 03:28

7 вещей, которые есть в гардеробе каждой француженки

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7 вещей, которые есть в гардеробе каждой француженки
Фото: wethepeoplestylе

Об магнетическом шарме француженок ходят легенды, а их стиль приковывает миллионы взглядов. В чем их секрет? В гардеробе у каждой есть эти 7 вещей.

Свободная рубашка

Рубашка – универсальная вещь, подходящая под любое событие.

Если не знаете, какую выбрать, – бериТЕ белую oversize, которую как-будто нашлИ в шкафу своего бойфренда. В теплое время года хорошо смотрятся льняные рубашки ярких оттенков. Их можно носить на пляж или спасаться в них от городской жары.

Топ с обнаженными плечами

Особую любовь француженок заслужили открытые топы, которые позволяют солнцу целовать женские плечи. Обратите внимание на модели с кружевными бретелями, напоминающими ангельские крылья, или с приспущенными рукавами – это настоящий хит сезона.

Также сейчас популярны обтягивающие топы с квадратным вырезом и рельефной сборкой на талии – они выгодно подчеркнут изящные ключицы и тонкую талию.

Что угодно ярко-красного цвета

Сочные цвета переместились в гардероб француженок прямиком из сада со спелыми ягодами. Красные платья на запах, а также юбки А-силуэта добавят красок серым будням, а настроению – кокетства. Вишневые приталенные блузы красиво сочетаются с джинсами высокой посадки или светлыми брюками skinny.

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Платье в бельевом стиле

Струящиеся платья в бельевом стиле обеспечат сногсшибательный эффект. Невесомые ткани добавят образу легкости и расслабленности. В ритме большого города длинное шелковое платье – лучшее решение, чтобы выглядеть сексуально и женственно. Делайте ставку на утонченные платья золотых оттенков и более глубоких синих и зеленых.


Плетеный аксессуар

Будь то соломенная шляпа или миниатюрная корзинка. Плетеные сумки легко впишутся в любой летний образ, а соломенные шляпки защитят от солнечных лучей и добавят образу манящей томности.

Винтажные украшения

Парижанки с радостью заимствуют любимые украшения мам и бабушек и умело сочетают их с модными новинками. Они обожают блошиные рынки и умеют находить там настоящие сокровища: клипсы с крупными камнями, объемные броши с кремовыми жемчужинами и массивные кольца с камнями.

Платки

Французские модницы часто хвастают у себя в Instagram стильными прическами, украшенными цветными платками. Вплетайте платок в косы, вешайте на сумки или надевайте вместо пояса на джинсы. Такой аксессуар можно заменить и тонкой атласной лентой – смотрится очень нежно и свежо.

Cosmopolitan
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