Воспитать мужчину: как отцы могут "кастрировать" своих сыновей

Через образ отца и свое отношение к нему мальчик познает, что это такое: быть мужчиной. Фото: pixabay

В жизни каждого мальчика есть период влюбленности в свою мать. Это пробуждение влечения к объекту противоположного пола, время сильной уязвимости. В этот период рядом с ребенком должен находиться отец. Отец, который сможет с любовью дать понять ребенку, что мать принадлежит ему, а сыну — множество других женщин. Но, к сожалению, не все отцы это понимают. Мужчине нужно задать себе вопросы: "Каким был мой отец и каким отцом буду я?"

Отсутствующий отец

Такой отец вполне может присутствовать физически, появляться дома, жить с семьей в одной квартире, но эмоционально он отсутствует. Семья для него — словно мебель, он не принял на себя отцовскую роль, оставив ее матери или же другому мужчине.

Сын отсутствующего отца чувствует себя покинутым, оставленным. Отец бросил его — значит, он не заслуживает внимания. Такие переживания создают базу для низкой самооценки. Остро нуждаясь в отце, мальчик либо будет выбирать исполнителей его роли из своего окружения, либо создаст полностью вымышленный образ.

Когда отец отсутствует, необходимая конфронтация может происходить в символическом поле. Сын злится на то, что его бросили, у него формируется образ отца-злодея. Впоследствии этот образ будет видеться ему в окружающих мужчинах, особенно — в наделенных властью.

В плане сексуальности сын отсутствующего отца будет испытывать сложности с проявлением силы и мужественности, возможен страх перед женщинами, нередки расстройства эрекции. Партнерши часто говорят такому мужчине, что он слишком мягок и нежен, или они не могут по-настоящему ощутить его присутствие, вовлеченность в процесс. Таким мужчинам порой сложно сохранять верность избраннице.

Компенсировать отсутствие отца поможет собственное отцовство, когда мужчина по-настоящему занимается сыном, щедро делится своим временем, вниманием, любовью. Также может помочь наличие в жизни мужчины наставника, который учит проживать тяготы жизни, наполняя их смыслом.

Запрещающий отец

Сверхстрогий отец совершает символическую кастрацию сына: только себе он позволяет наслаждаться жизнью, запрещая сыну самое главное — взрослеть. Пока вся власть у отца, сын остается маленьким мальчиком в плену запретов. Отец лишает его возможности соотносить себя с окружающими, ощущать свою ценность. Окружающие всегда кажутся ему более достойными.

Такие ограничения могут начать преследовать сына во всех сферах жизни: в отношениях с женщинами — сплошные табу, рисковать в бизнесе — тоже не для него. Вопрос мужественности остается болезненной и слабо освоенной территорией. Такие мужчины не ощущают себя независимыми, им крайне сложно принимать решения, опираясь лишь на свое мнение.

Мужчины такого типа особо сильно мучаются ревностью: все без исключения кажутся ему более достойными соперниками. В зависимости от количества запретов и того, насколько жесток был отец, различными будут и сексуальные особенности таких мужчин. У сыновей запрещающих отцов бывают расстройство эрекции или преждевременная эякуляция, и это наносит удар (и не один) по самооценке. Часто такие мужчины что-то запрещают своей избраннице: ограничивают ее круг общения, сами выбирают ей наряды.

Одна из важнейших ролей отца — выстроить в отношениях с сыном четкие и понятные рамки. Это основа воспитания. Однако важно делать это в интересах сына. Руководствуясь желанием власти, стремлением подчинить, проучить сына, легко превратиться в запрещающего отца.

Фото: pixabay

Жестокий отец

Многие мужчины демонстрируют мужественность через проявление жестокости. Однако жестокий отец — серьезное препятствие для будущего становления мужчины. Сцены насилия и унижения из детства сохраняются в памяти на всю жизнь, и окружающие кажутся страшными, беспринципными, способными на жестокость. Именно по этой причине многие мужчины боятся становиться отцами. Им кажется, что отец, этот "сгусток жестокости", запечатлен в них на клеточном уровне, и этот монстр в любой момент может выйти на авансцену, а значит, кошмар из детства повторится.

Самоутверждаясь за счет сына, жестокий отец в зародыше убивает в нем мужественность. У мальчика остаются лишь два способа поведения: согнуться перед жестокостью отца или восстать против нее со всей яростью. Сгибаясь, он погружается в омут стыда и самоуничижения. Восставая, превращается в комок нервов, постоянного внутреннего напряжения.

В зависимости от выбранного пути и сексуальность будет развиваться соответствующим образом. В первом случае возможно снижение сексуального темперамента, во втором — идеализация женщины, восприятие ее как недоступной, вплоть до навязчивых сексуальных практик. Любые препятствия выводят такого мужчину из равновесия.

Ценой долгой внутренней работы сыновья жестоких отцов способны обрести мир в новой семье, в отношениях с близкими, научиться жить в радости, а не в зоне постоянных боевых действий.

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Отец-спасатель

Образ спасающего отца может показаться весьма позитивным. Однако это — модель "с двойным дном". Слишком заботливый и предупредительный отец делает не вместе с сыном, а вместо него.

Такой мужчина слишком включен в жизнь сына, ограничивает его самостоятельность и даже радуется неудачам: "Ну вот! Я же тебя предупреждал!" Такой подход ставит сына в созависимую позицию. Ему сложно самостоятельно принять решение, мнение отца остается самым веским и решающим.

Встречаются, правда, и такие отцы, которые вместо "я тебя предупреждал" говорят: "Это не ошибка, это опыт", призывая сына принимать все стороны жизни, не чувствуя себя неудачником от каждого промаха.

Если переводить этот посыл в область сексуальности, то в первом случае любой сбой сексуальной функции будет восприниматься мужчиной как полный крах и больно бить по самооценке. Во втором же случае мужчина постарается понять причину неудачи и, опираясь на этот опыт, избегать обстоятельств, угрожающих его сексуальности.

Отец-страдалец

Многие мужчины рассказывают об отце как о человеке слабом, страдающем. Эти страдания могут быть психологическими (затяжная депрессия, сопровождаемая алкогольными возлияниями) или соматическими (длительная хроническая болезнь). Так или иначе, отец не справляется с ролью сильной фигуры, так необходимой мальчику.

Часто сыну уже в юности приходится занять позицию главы семьи. Последствия могут быть разными: как чувство превосходства над другими ("Я сильнее отца!"), так и неотступная тоска (отец — "абонент вне зоны доступа", отсутствующий и отстраненный). Может развиться чрезмерный альтруизм, стремление сделать всех счастливыми. Такие люди часто становятся врачами, спасателями и представителями других помогающих профессий.

Образ страдающего отца может стать причиной того, что во взрослом возрасте сын не сможет позаботиться о своей избраннице, в том числе и в сексуальном плане, ожидая, что забота будет направлена на него. Сексуальность может восприниматься как сложная, обременительная область.

Фото: pixabay

Отец-сообщник

Самая естественная и конструктивная модель: отец и сын — части одного сообщества. Они действуют сообща, без слов участвуют в своеобразном "тайном сговоре". Отец как бы говорит: "Мы с тобой одной крови, мы подчиняемся одинаковым законам, решаем одни и те же задачи. Давай я покажу тебе, как это — быть мужчиной, а ты попробуешь стать им, но уже в своем собственном стиле".

Такой отец не стремится чрезмерно обезопасить сына: он понимает, что с ранних лет мальчику важно справляться с подходящим по возрасту уровнем неопределенности, фрустрации. Он заботливо проверяет, насколько это испытание по плечам сыну, наблюдает за тем, как через преодоление мальчик движется к новому уровню развития.

Здесь чувствуются легкость и свобода, а не попытки возвыситься и доминировать. Такой путь помогает мужчине найти свою истинную силу, в которой есть принятие собственной уязвимости. Это позволяет ему стать чутким и внимательным к близким. И напротив, вера в неуязвимость как в единственно возможную форму силы отдаляет мужчину и от окружения, и от самого себя, лишает возможности принять и пережить сложные душевные состояния.

У мужчин, с детства ощущающих себя частью мужского сообщества, гармоничное и здоровое отношение к женщинам. Загадочная женственность завораживает их, рождает яркое сексуальное влечение, играющее всеми оттенками любопытства: желанием обладать, познавать, раскрывать, соблазнять.

В сексе такие мужчины не противопоставляют себя женщине, не стремятся подчинить ее, превосходить ее. И такое ощущение равенства партнеров при их сильном различии позволяет жить полноценной, насыщенной сексуальной жизнью.

Суть эдипова комплекса состоит в том, что мальчик испытывает сексуальное влечение к матери и агрессивные чувства к отцу, желая занять его место рядом с матерью. При действии этих противоречий, характерных для детей 5-6 лет, включается механизм идентификации: мальчик в символическом плане отождествляется с отцом, которым он хочет быть возле матери, и перенимает особенности мужского поведения, систему моральных норм и ценностей взрослого мужчины. Окончательная идентификация с одним из родителей наступает в подростковом возрасте.