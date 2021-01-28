Тяжелое детство: люди с негативным опытом выбирают похожих партнеров

59% опрошенных с тяжелым детством, выбирают партнеров с похожим прошлым. Фото: pixabay

Травмы детства делают хуже жизнь и здоровья людей, когда они взрослые.

Это более ощутимо в семьях, где оба партнера имеют схожие проблемы, пишет Science Daily.

К такому выводу пришли ученые из Упсальского университета в Швеции, которые опросили 818 пар через год после рождения ребенка. Согласно результатам, у 9% мужчин и 11% женщин был в детстве сильный негативный опыт: насилие, развод родителей, их регулярные ссоры, психические расстройства или зависимости.

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В то же время 59% опрошенных с тяжелым детством, выбирают партнеров с похожим прошлым. Часто они не знают об этом.

Негативный опыт в детстве затрудняет взрослую жизнь и вредит перспективам человека. Для людей с неблагоприятным детским опытом в большей степени характерны: низкий уровень образования; невысокий доход; плохие отношения с партнером; избыточный вес; курение; низкие показатели стрессоустойчивости; плохая самооценка здоровья; высокий уровень стресса, тревожности и депрессии.

Тяжелое детство так влияет на жизнь, потому что его серьезные последствия связаны с тяжелым токсическим стрессом. Тот действует на центральную нервную систему и другие органы детей в период их взросления. Пережитое в детстве оказывает негативное влияние на жизнь и здоровье людей вплоть до преклонного возраста, а также может влиять и на следующее поколение.

Часто у молодой семьи начинается кризис в отношениях после рождения ребенка. Пара переживает стресс, потому что кроме привычных дел добавились еще и детские хлопоты. Отношения с партнером нужно держать среди приоритетных. Например, можно уделить внимание друг другу, когда ребенок спит или во время кормления. Кроме этого, можно писать друг другу веселые сообщения, которые будут поддерживать эту связь, пока вы не вместе.