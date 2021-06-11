Почему людям чаще нужны объятия

Улучшить самооценку можно благодаря объятиям. Фото: pixabay

Из-за пандемии теперь люди стали больше ценить привычные вещи и ощущения, в частности, объятия.

Они не только приятны, но и полезны, пишут в Telegram "Психологическая поддержка".

Объятия снижают стресс человека, потому что являются тем физическим контактом, из-за которого выделяется меньше кортизола. Когда его много, то это вредит организму.

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Улучшить самооценку тоже можно благодаря объятиям. Прикосновения могут передать чувства любви, защиты и связи.

Объятия могут быстро успокоить. Ведь мышцы в тот момент начинают расслабляться, уровень напряжения снижается.

Укрепление отношений также обеспечат объятия. Они могут передать то, что трудно бывает сказать на словах. Прикосновения также способствуют выделению окситоцина, который отвечает за доверие и даже считается "гормоном любви".

Питания человека и его образ жизни может непосредственно влиять на его счастье. Эксперты утверждают, что некоторые продукты повышают выработку гормонов счастья типа эндорфина, серотонина и окситоцина.