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пятница, 25 июня 2021 12:09

Обнаружили влияние освещения на чувство страха у человека

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Обнаружили влияние освещения на чувство страха у человека
Свет может улучшать состояние человека и регулировать эмоции, связанные со страхом. Фото: pixabay

Исследователи проверили предположение о том, что освещение влияет на активность головного мозга.

В эксперименте приняли участие 23 добровольца, пишет elemental.

Людям дважды сделали МРТ. Сначала процедуру проводили в светлом помещении, а затем в темном.

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Вывод показал, что в первом случае активность миндалевидного тела головного мозга, отвечающего за обработку эмоций, была ниже. В темном помещении она увеличивалась.

Это свидетельствует о том, что свет может улучшать состояние человека и регулировать эмоции, связанные со страхом. То есть в тусклом помещении у людей развивается депрессия и повышается тревожность.

Исследователи обнаружили связь между депрессией и биоритмами человека. Если к ним не прислушиваться, то самочувствие ухудшается. Сон также имеет большое значение. Например, те, кто раньше ложится и встает, имеют значительно меньшие шансы быть в депрессии. Нарушение этого принципа случитсья из-за рабочего графика. Особенно сейчас, когда многие работают из дома.

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Дата
25
июня

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