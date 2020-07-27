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Николай Бончук вырастил пустынного орла

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Николай Бончук вырастил пустынного орла
Птенец пустынного орла нашли возле одной из многоэтажек в Виннице. Фото предоставлено Николаем Бончуком

В 49-летнего Николая Бончука из райцентра Гайсин Винницкой области полтора года жил пустынный сокол. Мужчина вырастил его с птенца до взрослой птицы. Сокола нашел старший сын мужчины вблизи одной из многоэтажек в Виннице.

"Сначала он увидел маленький серый комочек. Очень удивился, когда подошел ближе. Это было живой птенец, совсем крошечный, потому что перьев еще не было. Сын предположил, что найденыш выпал из гнезда, или же сработало правило естественного отбора и его вытолкнули сильнее птицы. Сразу позвонил мне, а я посоветовал привезти птенца домой ", - рассказал Николай Бончук.

Мужчине подсказали, что это птенец пустынного сокола. Он изучал информацию о жизнедеятельности данного вида.
"Хищник есть хищник,поэтому питание должно быть соответствующим. Сначала кормил орла маленькими кусочками мяса. Жена даже удивлялась, что имею столько терпения, чтобы выкормить птенца. Он был как настоящий младенец и кормить его надо было медленно, осторожно. Когда птица подросла, начал развивать его природные инстинкты хищника. Покупал перепелов, а сокол учился охотиться на добычу. Сосед, который держал голубей даже боялся, чтобы и их не поймал. Но инцидентов не было. Не хотел давать уже обработанные тушки, ведь не только в мясе но и в самих перьях есть необходимые для рациона хищника элементы. Кроме того, было бы неправильно растить птицу в тепличных условиях, тогда бы он стал беспомощным без человеческой помощи. Поэтому и в клетку любимца не закрывал, к цепочке привязывал очень редко. И в доме, и во дворе он имел такие места, где сидел в перерывах между полетами. Но самое интересное то, что всегда возвращался ко мне. Между нами было молчаливое доверие. Сокол никогда не впивался в мою кожу когтями, я лишь иногда надевал перчатки для страхования ".

Покупал перепелов, а сокол учился охотиться на добычу

Сокол прожил в семье Бончука полтора года. Когда птица выросла, Николай начал выезжать с ним на природу.

"Весной сокол услышал голоса других хищных птиц и начал улетать от меня. Я призвал своего любимца и он сразу вернулся. Уже тогда я понял - птице необходимо на волю, от зова природы не уйдешь. В следующий раз мы снова выехали в поле. Почувствовал - время прощаться и через мгновение сокол полетел на призывы пернатых сородичей. В тот раз он уже не вернулся ", - добавил мужчина.

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В Авдеевке Донецкой области украинские военные приютили трех птенцов сычей, которые выпали из гнезда после обстрела боевиков.

Бойцы смастерили дом для птиц и ухаживают за ними, сообщает фонд "Вернись живым" в Facebook.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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