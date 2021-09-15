Как справиться с тревогой

 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 648
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 396
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2106
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 522
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 459
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1098
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1260
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 6039
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1665
Фото
Все фото
5
5
5
16
5
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца
"Чудо-женщина" Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
&quot;Супермамой&quot; стала бизнесвумен, которая приучила детей до рекордной производительности
"Супермамой" стала бизнесвумен, которая приучила детей до рекордной производительности
Видео
Все видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 594
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 558
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 666
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2412
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 3006
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 45
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
среда, 15 сентября 2021 14:24

Как справиться с тревогой

1 Комментировать
Как справиться с тревогой
Следует сначала разобраться почему возникает беспокойство. Фото: pixabay

Признаками тревоги являются психологический дискомфорт, неуверенность в завтрашнем дне и своих силах, перепады настроения, беспокойство.

Чем больше человек переживает, тем менее качественно что-то делает, пишет healthline.

Есть способы, чтобы избавиться этого состояния. Один из них - это детализация. Следует сначала разобраться, почему возникает беспокойство. Прежде чем паниковать, надо разобрать все факты, которые есть вокруг этой ситуации, и оценить их. Тогда спрогнозировать план, как все решить.

Также советуют следить за дыханием. Обычно в состоянии тревоги оно ускоряется и становится поверхностным. Надо научиться контролировать дыхание. Самое простое, что можно сделать в стрессовой ситуации, это начать "дышать вчетыре". Считать до четырех при вдохе, а затем так же, считая до четырех, медленно выдыхать. Важно при этом дышать правильно: при вдохе живот поднимается, при выдохе медленно опускается, грудь остается почти неподвижной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему человек устает: наиболее распространенные причины

Успокаивающие вещи, которые надо разделить на категории. Также стоит упомянуть запахи, с которыми ассоциируется спокойствие и комфорт.

Отдых от работы и домашних забот доставляет человеку удовольствие. Также ученые определили конкретное время отдыха, чтобы чувствовать себя счастливым. Результаты показали, что люди получают удовольствие, отдыхая 3,5 ч. ежедневно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как справиться с тревогой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

Первый антибиотик выделили из грибов

Начался самый большой экономический кризис за последние десятилетия

Как "Шахтер" победил "Шериф"

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 6615
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 6498
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
4
 Просмотров: 4887
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 3672
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 3510
Семья
Виктор Павлик растрогал фотографиями с 2-месячным сыном
Виктор Павлик растрогал фотографиями с 2-месячным сыном Просмотров: 252
Зачатие и беременность: где пары чаще всего совершают ошибку
Зачатие и беременность: где пары чаще всего совершают ошибку Просмотров: 783
Собака в доме: как домашний любимец влияет на хозяина
Собака в доме: как домашний любимец влияет на хозяина Просмотров: 234
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы
 Просмотров: 324
Пары перестают хотеть детей - в чем причина
Пары перестают хотеть детей - в чем причина Просмотров: 666
Больше всего комментируют
7
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
3
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
Голосов: 2
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть