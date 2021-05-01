Збили американский самолет-разведчик

1 мая 1960 года ракета класса "земля-воздух" сбила американский самолет-разведчик Lockheed U-2. Это произошло во время очередного полета над Советским Союзом.

Самолет активно использовали для разведывательных полетов над СССР, странами Варшавского договора и Кубой в начале 1960-х годов.

Автор: wikipedia.org Ракета сбила самолет-разведчик Lockheed U-2

В 1955 году первый прототип нового самолета-разведчика U-2, который разработали и построили в условиях строгой секретности, поднялся в воздух. Он имел высокие летные характеристики, которые обеспечивали ему возможность полетов на большой высоте и на большие расстояния.

Lockheed U-2 оснастили двигателем Pratt&Whitney J57 с переработанной системой подачи топлива. Удлиненные крылья самолета позволяли увеличивать расстояние полета за счет переключения двигателя на малый газ.

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Самолет мог работать на высоте более 20 км, где его обнаружение было маловероятным. Разведывательные полеты над странами Восточной Европы начались 20 июня, а первый полет над СССР осуществили 4 июля 1956 года.

Современные модификации U-2S и TU-2S до сих пор находятся на вооружении США. Их могут вывести из эксплуатации до 2023 года.

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