Обнаружили гигантскую огненную экзопланету

Спутник NASA открыл новую планету фото: Pixabay

Недавно спутник NASA открыл планету, которую назвали TOI-1431b. Она расположена в 490 световых лет от Земли.

Планета втрое массивнее Юпитера — самую большую планету Солнечной системы, сообщает НВ.

По данным астрономов из Центра астрофизики при Университете Южного Квинсленда, планета расположена близко к своей яркой звезде, что имеет время вращения по орбите 2,5 дня. Это означает, что ее температура является одной из самых высоких из когда-либо обнаруженных.

"Это очень адский мир. Дневная температура составляет 2700 градусов по Цельсию, а ночью — приближается к 2300 градусам. Ни одна жизнь не сможет выжить в ее атмосфере", - сказал астрофизик Бретт Аддисон.

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Чтобы подтвердить существование планеты, ученые собрали данные с помощью телескопа Stellar Observation Network Group, расположенного на Канарских островах.

"Фактически, дневная температура планеты выше 40% звезд в галактике Млечного Пути. Температура планеты приближается к температуре выхлопа ракетного двигателя", — подчеркнул астрофизик.

TOI-1431b также имеет уникальную ретроградную орбиту.

"Если вы посмотрите на Солнечную систему, все планеты вращаются в том же направлении, что и Солнце. Орбита новой планеты наклонена так, что фактически движется в направлении, противоположном вращению своей звезды", — сказал исследователь.

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