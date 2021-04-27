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вторник, 27 апреля 2021 12:57

Затонул корабль российской военно-морской разведки

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Затонул корабль российской военно-морской разведки
Затонул корабль российской военно-морской разведки фото: ua.news

Корабль российской военно-морской разведки "Лиман" затонул 27 апреля 2017 года в Черном море вблизи Босфора. Это произошло в результате столкновения с судном Youzarsif H.

Youzarsif H перевозил на борту более 8 тыс. овец из порта Мидия в Румынии до Акабы в Иордании. Столкновение произошло в 29 км от прибрежного турецкого городка Килиос. "Лиман" получил пробоину по правому борту ниже ватерлинии и начал тонуть.

Судно построили в 1970 году на верфи "Северная" в Гданске. Всего по этому проекту, с 1967 до 1973 года построили 29 таких судов.

За время своего существования "Лиман" совершил 13 крупных морских походов в районе Средиземного моря с заходами в базовые порты Тартус (Сирия) и Бизерта (Тунис).

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Подводные археологи из египетского Александрийского университета обнаружили новые части корабля, затонувшего около 250 лет назад у острова Садана в Красном море. Впервые на остатки судна наткнулись еще в 1994 году члены экспедиции Морского археологического центра США. Их коллеги из Александрийского университета работали на том месте с 2017 года.

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Дата
27
апреля

Затонул корабль российской военно-морской разведки

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