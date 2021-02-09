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вторник, 09 февраля 2021 13:51

Запатентовали первый огнетушитель

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Запатентовали первый огнетушитель
Запатентовали первый огнетушитель фото: euroservis.com.ua

9 февраля 1863-го американец Елансон Крейг запатентовал огнетушитель. Патент выдали в штате Вирджиния, США. С тех пор этот день считают днем ​​рождения огнетушителя.

1-й экземпляр огнетушителя был довольно примитивен. Его изобрел Захарий Грейл около 1715 года в Германии. Огнетушитель имел вид деревянной бочки, заполненной 20 л воды, оснащенной небольшим количеством пороха и жаром. В случае пожара пыл поджигался, а бочку бросали в костер, где она взрывалась и гасила пожар. В Англии подобное устройство изготовил химик Амброз Годфри 1723 года.

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На смену такой форме 1813-го в Великобритании изобрели медные колбы, в которые вводили сжиженный газ. С тех пор огнетушители стали похожими на современные.

Самыми распространенными и наиболее эффективными считают порошковые и углекислотные. Срок службы прибора составляет 10 лет.

1666 года произошел Великий лондонский пожар. В огне тогда погибли 6 человек. Пожар начался в пекарне на Пудинг-Лейн. Для предотвращения огня пожарные использовали метод разрушения зданий вокруг очага возгорания. Пожар продолжался 4 дня, за это время сгорели более 13,2 тыс. домов и 80 церквей. Ущерб от пожара составил 10 млн фунтов.

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Дата
09
февраля

Запатентовали первый огнетушитель

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