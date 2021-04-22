Чтобы спасти природу, ООН создала Цели устойчивого развития №14 "Сохранение морских экосистем" и №15 "Сохранение экосистем суши". Главными задачами этих целей есть восстанавливать и сохранять биосферы Земли, предотвращать загрязнение суши и мирового океана, прекращать браконьерство и незаконное уничтожение природы во всех проявлениях.

Автор: Carlsberg Ukraine Заботься о природе - спасай себя

Уже четвертый месяц подряд украинцы, стремящиеся изменить мир к лучшему, пользуются Календарем постоянных привычек от Carlsberg Ukraine и получают полезную информацию и простые советы, как легкими ежедневными действиями можно положительно повлиять на экосистему и сохранять ресурсы Земли.

Концепция календаря постоянных привычек опирается на Цели устойчивого развития ООН, которые разработали до 2030 года. Апрель посвященный защите экосистемы и сохранению водных ресурсов и отвечает целям №14 "Сохранение морских экосистем" и №15 "Сохранение экосистем суши".

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"Морские экосистемы - чрезвычайно сложные и деликатные. Это мощные и динамичные группировки различных живых организмов от простейших одноклеточных водорослей до крупнейших в мире китов и удивительных косаток. Океан кормит нас рыбой и морепродуктами, поглощает излишки углекислого газа, фитопланктон производит кислород, которым мы дышим. К сожалению, человек уже в значительной степени пошатнул гармонию морских экосистем разливами нефти, непомерным количеством пластика, перевыловом рыбы, инвазией нетипичных видов, загрязнением фосфатами, нитратами и другими химическими соединениями, - отмечает Юлия Иванчикова, научный сотрудник Лаборатории морских позвоночных животных Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ), участница морской части 25-й Украинской антарктической экспедиции, кетологиня. - Уменьшить потребление пластика, сортировать его и отправлять на переработку. Сознательно потреблять бытовую химии - использовать бесфосфатные, экологические моющие средства; сознательно потреблять рыбу и морепродукты - отдавать предпочтение локальным производителям и аквакультуре; ответственно проводить досуг - не посещать дельфинарии ".

В этом месяце простые советы календаря также расскажут и научат, как правильно отдыхать на природе, почему важно устраивать субботники и акваплогинг, как легко уменьшить использование бумаги и правильно утилизировать батарейки, какую пользу приносят деревья, как домашнее растение может улучшить самочувствие и тому подобное.

Для того, чтобы присоединиться к людям, которые понимают важность сознательного "сегодня" ради лучшего "завтра" необходимо загрузить Календарь постоянных привычек. Потом синхронизировать его с Google, iOS или Outlook.

По подсчетам Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CISRO), на дне Мирового океана лежит по крайней мере 14 млн тонн частиц пластика шириной менее 5 мм. Это где-то в 30 раз больше, чем на океанической поверхности.