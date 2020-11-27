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суббота, 28 ноября 2020 09:00

Xiaomi впервые выпустила бюджетный смарт-часы

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Xiaomi впервые выпустила бюджетный смарт-часы
Xiaomi впервые выпустила бюджетный смарт-часы Фото: Sundries

Китайская компания Xiaomi впервые представила смарт-часов Redmi Watch. Его стоимость составляет $ 45, это 1282 грн, сообщает Sundries

Часы имеют квадратный корпус с матовым покрытием и стекло 2,5-D. Его вес всего 35 г, а диагональ корпуса - 1,4 дюйма. Redmi Watch не только сообщает время, но и отслеживает пульс пользователя, контролирует качество сна и поддерживает семь спортивных режимов. Без подзарядки часы работает почти две недели. Также он оснащен голосовым помощником Xiao A и защищен от воды системой 5ATM.
В новой линейке Xiaomi представлено 20 циферблатов на выбор для Redmi Watch. Дополнительно пользователь может выбрать ремень. Их создали в 5 цветах: черный, цвета слоновой кости, синий, вишнево-розовый и зеленый.

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Компания Mibro представила новый смарт-часы под названием Mibro Air. Устройство получило доступную цену, а также прочную конструкцию, возможность кастомизации и хорошую батарею.

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