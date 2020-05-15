Xiaomi создал приставку размером с флешку

Xiaomi поместили приставку в флешку. Фото: prostotech.com

В конце мая на рынок выйдет новая умная телеприставка Xiaomi Mi TV Stick.

Функционировать она будет на базе Android 9 Pie, сообщили в prostotech.

Смарт-приставка выполнена в виде флешки, и почти не отличается от нее по размерам. Это означает, что для получения умного телевидения пользователю достаточно будет просто вставить флешку в HDMI порт на телевизоре.

Также известно, что TV-приставка работает на процессоре Amlogic S905 Y2, обладает 2 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Реализована поддержка 4К HDR.

Единственный недостаток устройства – цена, ведь даже на китайском рынке приставка-флешка будет предлагаться по $80. Напомним, что ее предшественник Xiaomi Mi Box S на старте стоил около $60.

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