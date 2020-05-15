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пятница, 15 мая 2020 18:10

Realme готовит публику для своего смарт-телевизора

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Realme готовит публику для своего смарт-телевизора
Realme презентует свой телевизор. Фото: Twitter

Компания Realme не ограничивается только смартфонами, а выпустит на рынок еще и смарт-телевизоры.

Официальный анонс Realme TV произойдет 25 мая, сообщили в Твиттере компании.

К слову, в Твиттере вспомнили и то, что продукция компания является одной из самых популярных в Индии.

"С продукцией Smart, Powerful & Trendy мы находимся на пути становления как самый популярный в Индии бренд Tech-Lifestyle. Увидимся на презентации!", - написали представители компании.

Первой страной, где запустят новинку, будет Китай. По этому случаю подготовят мероприятие, где также анонсируют еще 8 других продуктов бренда. Ими долны стать новые смартфоны, смарт-браслеты, смарт-часы и TWS-наушники.

О технических характеристиках Realme TV пока ничего не известно. Однако, если судить по мировым тенденциям, новый телевизор получит максимально тонкие рамки вокруг дисплея. Сама же продукция компания отличается очень выгодной ценой, так что следует ожидать доступной стоимости и от смарт-телевизора.

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