Instagram вводит новую функцию, чтобы бороться с травлей в интернете

Теперь самому можно определить, кто сможет вас обозначать или упоминать в своих сообщениях. Фото: pixabay

Instagram вводит новые функции в работе с комментариями, чтобы бороться с травлей в интернете.

Нововведения позволят пользователям выбрать до 25 комментариев под публикацией, после чего удалить их одним кликом, а также заблокировать несколько человек одновременно, сообщили в блоге компании, передает "Бабель".

Также пользователи смогут закреплять комментарии, которые им понравились больше всего, чтобы те отображались первыми.

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Теперь самому можно определить, кто сможет вас обозначать или упоминать в своих сообщениях.

Instagram объясняет нововведение тем, что "справляться с потоком негативных комментариев бывает слишком сложно". В соцсети подчеркнули, что новые функции позволят пользователям с большим количеством фолловеров поддерживать "положительную среду в своем аккаунте".

Instagram запустил новую функцию, с помощью которой можно заказать еду онлайн. Чтобы добавить новую опцию в профиль, нужно обновить мобильное приложение до последней версии, после чего появится сообщение с подробной пошаговой инструкцией.