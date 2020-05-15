Японские ученые создали надувной электроскутер

Надувной скутер пока назначен езды на небольшие расстояния. Фото: bbc.com

Исследователи Токийского университета создали концепт электроскутера будущего. И для начала работы его следует надуть воздухом.

По заявлению ученых, электротранспорт готов к работе через минуту после начала надувания, сообщили в BBC.

После к нему нужно прикрепить колеса и ручки управления с аккумулятором.

Отмечается, что транспортное средство имеет вес в 5,5 кг, но проехать пока на нем можно до 2 км.

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Компания Realme не ограничивается только смартфонами, а выпустит на рынок еще и смарт-телевизоры. Официальный анонс Realme TV произойдет 25 мая, сообщили в Twitter компании.