Вырастили искусственный мозг, который учится "думать"

В мозгу зафиксировали первую нейронную активность.
Исследования проводят ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщают в научной статьи Stem Cell.
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По словам ученых, синхронные импульсы искусственного мозга напоминали электроэнцефалограмму недоношенных детей.
Искусственный мозг создали из стволовых клеток взрослого человека. Ученые заставили их превратиться в небольшой участок коры головного мозга.
Ученые Вашингтонского университета и Университета Карнеги-Меллона создали интерфейс BrainNet, который позволяет подключить мозги нескольких людей в единую сеть для коллективного решения заданий.
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