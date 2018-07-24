Вступительная кампания-2018: что известно

Вступительная кампания-2018 подходит к концу. Фото: ТСН

Вступительная кампания-2018 подходит к концу.

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов завершится 25 июля, сообщает государственное предприятие "Инфоресурс".

По состоянию на 23 июля абитуриенты создали более 157 тыс. электронных кабинетов и подали более 780 тыс. заявлений.

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Если абитуриент обнаружил, что загрузил в кабинет неправильные файлы вместо своего фото или скан-копии ему необходимо обратиться в приемную комиссию вуза, куда он подал заявления и отправить правильные копии документов на указанный адрес.

12 июля началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Для поступления в вузы зачисляют сертификаты ВНО 2016 2017 и 2018-го годов. Исключение - иностранные языки. Ведь в этом году ввели двухуровневый тест и аудирование.