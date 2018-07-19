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четверг, 19 июля 2018 14:34

Назвали самые популярные вузы и специальности среди нынешних абитуриентов

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Назвали самые популярные вузы и специальности среди нынешних абитуриентов
За неделю до окончания вступительной кампании подали почти 1 млн заявлений. Facenews

Поступающие подали в вузы почти 1 млн заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Больше всего - в КНУ им. Шевченко.

"На втором месте - Львовский национальный университет имени Франко, на третьем - Национальный технический университет" Киевская политехника ", на четвертом - Львовская политехника и на пятом - Харьковский национальный университет имени Каразина", - сообщила на брифинге директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик.

Самые популярные среди нынешних абитуриентов специальности - право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.

Абитуриенты подали 600 тыс. электронных заявлений. Электронные кабинеты зарегистрировали уже 151 тыс. абитуриентов - это более 90% процентов от ожидаемого в этом году количества.

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"Среднее количество заявлений, которое в подали абитуриенты - 4. Согласно условиям приема, каждый абитуриент может подать на бюджет в 7 заявлений. Скорее всего большинство поступающих ждут последних дней вступительной кампании, чтобы в зависимости от ситуации, рейтинговых списков подать заявления, на места, которые остались. В итоге только на бакалавра мы ожидаем около миллиона заявлений ", - рассказал заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич.

Поступающие имеют право подавать заявления в вузы с 12 до 26 июля. Днем ранее закроют регистрацию электронных кабинетов. 1 августа состоится обнародование рейтингового списка поступающих.

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