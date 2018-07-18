"Наштукатурились и вперед": девушка наняла двойников для прохождения ВНО

Абитуриентка нашла на каждый экзамен отдельного двойника. Фото: Український інтерес

В Харькове абитуриентка пыталась сдать внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии, отправив вместо себя на тестирование двойников. Для каждого экзамена отправляла похожую на себя девушку.

"Наняла нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, "заштукатурились" и вперед. Одна девушка-двойник сдала первый экзамен. Другую подставную абитуриентку распознали на пункте ВНО во время второго тестирования по истории Украины", - рассказывает Gazeta.ua директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Двойника абитуриентки обнаружили в процессе сдачи экзамена во время технологического перерыва.

"Тогда дополнительно проверяют и идентифицируют участников внешнего независимого оценивания на основании представленных ими документов. Во время этой дополнительной проверки у наблюдателей возникли подозрения относительно этой участницы. Они подтвердились", - добавляет руководитель регионального центра.

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Украинский центр оценивания качества образования аннулировал результаты работ абитуриентки. Об инциденте также сообщили в правоохранительные органы.

Дополнительная сессия ВНО длилась с 3 по 11 июля. В ней принимали участие абитуриенты, которые не смогли участвовать в официальной сессии. Во время дополнительной сессии впервые провели ВНО для лиц с нарушениями зрения, которые в процессе обучения используют рельефно-точечный шрифт - шрифт Брайля.