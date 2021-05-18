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вторник, 18 мая 2021 11:46

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

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18 мая 1953 года американская летчица Жаклин Кокран стала первой женщиной в мире, которая преодолела на самолете звуковой барьер. Ее считают одной из самых одаренных женщин-летчиц своего поколения.

После войны Кокран начала летать на новых реактивных самолетах, устанавливая на них многочисленные рекорды. Она стала выдающейся летчицей и получила прозвище "Сверхзвуковая".

Автор: wikipedia.org
  Американская летчица установила ряд рекордов
Американская летчица установила ряд рекордов

Майор Чак Егер и Жаклин Кокран 18 мая 1953 года разогнались на реактивном самолете Canadair F-86 Sabre над озером Роджерса, что расположено в штате Калифорния. Его скорость достигла 652,337 миль/ч. Так, Жаклин Кокран стала первой летчицей-женщиной, что преодолела звуковой барьер.

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Кокран также стала первой женщиной, которая достигла двойной скорости звука и руководила перелетом бомбардировщика через Северную Атлантику в 1941-м. Она также стала первой женщиной, которая принимала участие в трансконтинентальных гонках Bendix. Кокран до сих пор принадлежит наибольшее количество рекордов дальности перелета и скорости.

7 мая 1887 года американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 13,5 тыс. миль и находился в пути более трех лет.

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Дата
18
мая

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

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