Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом

Компьютерная графика умного города / Toyota

Корпорация Toyota Motor 23 февраля провела церемонию закладки фундамента умного города Woven City у подножия горы Фудзи в Японии.

Город планируют сделать полигоном для испытания новых технологий. В частности робототехники и искусственного интеллекта. Об этом пишет "Громадське".

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Город построят на территории бывшего завода Toyota площадью около 70 га в префектуре Сидзуока. В город сначала переедут 360 человек. В частности работники компании. Впоследствии населения планируется увеличить до 2 тыс.

Woven City будет питаться от солнечных батарей, а также топливных элементов, получать энергию от реакции водорода с кислородом. Toyota описывает город как "живую лабораторию", где на практике будут тестировать беспилотный транспорт, роботов, "умные дома" и искусственный интеллект.

Планировать город будет датский архитектор Бьярке Ингельс, который спроектировал Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и штаб-квартиру Google в Калифорнии.

Дома в основном будут из дерева, чтобы минимизировать углеродный след, а искусственный интеллект будет проверять и контролировать здоровье жителей. Активные строительные работы планируется начать в марте. Когда завершат строительство, не уточняется.