Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом

 
Ексклюзивы
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 522
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1629
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 387
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1359
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2745
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 873
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2907
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 558
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1503
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3960
Фото
Все фото
4
3
5
11
7
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Видео
Все видео
Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом
Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом
Sony представит 10 продуктов для PS5 и PS4
Sony представит 10 продуктов для PS5 и PS4
Какой будет самый дешевый смартфон Google
Какой будет самый дешевый смартфон Google
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 522
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1359
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2745
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 873
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 378
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 10:14

Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом

  Комментировать
Возведут &quot;умный город&quot; с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом
Компьютерная графика умного города / Toyota

Корпорация Toyota Motor 23 февраля провела церемонию закладки фундамента умного города Woven City у подножия горы Фудзи в Японии.

Город планируют сделать полигоном для испытания новых технологий. В частности робототехники и искусственного интеллекта. Об этом пишет "Громадське".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец привлек $2 млн инвестиций на разработку "умных домов" в США

Город построят на территории бывшего завода Toyota площадью около 70 га в префектуре Сидзуока. В город сначала переедут 360 человек. В частности работники компании. Впоследствии населения планируется увеличить до 2 тыс.

Woven City будет питаться от солнечных батарей, а также топливных элементов, получать энергию от реакции водорода с кислородом. Toyota описывает город как "живую лабораторию", где на практике будут тестировать беспилотный транспорт, роботов, "умные дома" и искусственный интеллект.

Планировать город будет датский архитектор Бьярке Ингельс, который спроектировал Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и штаб-квартиру Google в Калифорнии.

Дома в основном будут из дерева, чтобы минимизировать углеродный след, а искусственный интеллект будет проверять и контролировать здоровье жителей. Активные строительные работы планируется начать в марте. Когда завершат строительство, не уточняется.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

Создали первую в мире стеклодувную машину

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 15363
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13041
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 11466
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 9973
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев Просмотров: 9882
Технологии
После обновления программного обеспечения робот-пылесос стал, как пьяный
После обновления программного обеспечения робот-пылесос стал, как пьяный Просмотров: 54
Создадут цифровую модель Земли для борьбы с изменением климата
Создадут цифровую модель Земли для борьбы с изменением климата Просмотров: 45
Sony представит 10 продуктов для PS5 и PS4
Sony представит 10 продуктов для PS5 и PS4
 Просмотров: 81
Одна из функций Zoom станет бесплатной
Одна из функций Zoom станет бесплатной Просмотров: 117
Электроэнергию теперь смогут производить в космосе
Электроэнергию теперь смогут производить в космосе Просмотров: 432
Больше всего комментируют
9
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
1
С трибуны убрали депутата, который отказался выступать на украинском языке
1
Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%
Голосов: 461
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть