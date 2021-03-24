Возле Аляски разлили 40 т нефти

Возле Аляски разлили 40 тонн нефти фото: Marine Insight

24 марта 1989 года однокорпусный супертанкер Exxon Valdez наткнулся на риф вблизи Аляски и потерял 40 т нефти.

23 марта полностью загруженный танкер отошел от нефтяного терминала в Вальдезе на Аляске и взял направление на юг через залив Принца Уильяма. Чтобы избежать столкновения с обломками айсбергов, дрейфующих в заливе, корабль отклонился от обычного курса.

На следующий день танкер Exxon Valdez наткнулся на риф. В результате столкновения повредили 8 танков из 11. Из них начала выливаться нефть. На поверхности воды образовалось большое нефтяное пятно, которое иногда достигало метровой толщины. Разлитую нефть пытались поджигать, собирать механизмами, применяли диспергаторы, однако эффективность всех этих средств оказалась низкой.

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За 3 дня начался шторм, в результате которого нефтяное пятно испачкала акваторию и почти 1900 км побережья. Для ликвидации последствий было привлекли 1400 судов, 85 летательных аппаратов и 11 тыс. человек. Основной этап очистных работ проходил с апреля по сентябрь 1989-го.

После аварии судно сняли с мели и отремонтировали. Танкер несколько раз переименовывали и он продолжал службу до 2012 года.

1807-го американский инженер Роберт Фултон построил корабль с гребным колесом "Клермонт". Он совершал рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани со скоростью 9 км/ч.