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понедельник, 23 июля 2018 13:51

Внедрили новый механизм финансирования детских садов: что изменится

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Внедрили новый механизм финансирования детских садов: что изменится
Механизм "деньги ходят за ребенком" практикуют в Швеции, Канаде, Англии, Грузии, Польши, Германии. Фото: mini-rivne.com

Киевсовет изменил финансирование детских садов - внедрили механизм "деньги ходят за ребенком".

Город будет финансировать не учреждение, а закупать для детей образовательную услугу у дошкольных учреждениях любой формы собственности.

"Схема "деньги за ребенком" заключается в том, что за каждым ребенком будет закреплена какая-то сумма денег. Их будут выделять местные власти. В зависимости от того, в какой садик пойдет ребенок, для обеспечения потребностей именно этого заведения будут направлены средства. Финансирование будет зависеть от количества детей: больше детей - больше денег", - говорит Gazeta.ua юрист общественной организации "Родители SOS" Роман Бондаренко.

Благодаря такому механизму руководство дошкольных учебных заведений будет заинтересовано в создании лучших условий для детей. Улучшится материально-техническая база детских садов, уменьшится нецелевое использование средств, говорит специалист.

"Несмотря на это, руководитель учебного заведения должен подавать бюджетные запросы для обеспечения потребностей сада - ремонт, мебель, расходные материалы, отдельные статьи финансирования", - добавляет Роман Бондаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему дошкольное образование следует финансировать из государственного бюджета

Такая модель финансирования поможет преодолеть очереди в детские сады. Модернизированная система электронной записи позволит избежать удвоения в очереди и ручного режима вмешательства.

"Деньги ходят за ребенком" практикуют во многих странах, в частности в Швеции, Канаде, Англии, Грузии, Польше, Германии.

Министерство образования и науки предлагает возобновить финансирование детских садов из бюджета. С 2015 года средства на дошкольное образование идут из местных бюджетов. Это происходит в связи с финансовой децентрализацией.

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