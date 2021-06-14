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понедельник, 14 июня 2021 11:09

Ванилин начнут делать из пластиковых отходов

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Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
К 2025 году спрос на ванилин вырастет до 59 тыс. тонн. Фото: pixabay.com

Британские ученые придумали, как с помощью кишечной палочки превратить пластик в ванилин.

Таким образом хотят бороться с отходами и удовлетворять спрос на ванилин, передает пресс-служба Эдинбургского университета.

"Наша работа бросает вызов восприятию пластика как проблемных отходов и демонстрирует его использование в качестве нового ресурса, из которого можно получить ценные продукты", - заявил один из авторов исследования, опубликованного в журнале Green Chemistry, Стивен Уоллес.

Ежегодно в мире образуется более 50 млн т пластиковых отходов, которые приводят к экономическим и экологическим последствиям. Часть отходов перерабатывают, однако ученые предлагают превращать пластик в продукты. В лаборатории кишечную палочку модифицировали таким образом, чтобы она с помощью химических реакций превратила терефталевую кислоту, которую используют для изготовления пластика и одежды, в ванилин.

Чтобы продемонстрировать, как работает их технология, ученые взяли деградированный пластик и добавили в него модифицированную кишечную палочку. При комнатной температуре бактерии превратили пластик в пригодный для потребления ванилин.

По прогнозам ученых, к 2025 году спрос на ванилин вырастет до 59 тыс. т, а за его продажу можно будет получить до $735 млн. Безопасность ванилина из пластика ученые хотят подтвердить в следующих исследованиях.

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С 1 января 2022 года в Украине запретят пользоваться пластиковыми пакетами. Законопроект приняли в Верховной Раде 1 июня этого года. Под ограничения попадут изделия, обычно люди покупают на кассах супермаркетов. Трудно ли обойтись без использования пластиковых пакетов, Gazeta.ua спросила у координатора движения "Кроп без мусора" Светланы Стельмашенко.

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Дата
14
июня

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