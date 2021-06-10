"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов

Автор: предоставлено Светланой Стельмашенко Светлана Стельмашенко с Кропивницкого три года не использует одноразовые пакеты

С 1 января 2022 года в Украине запретят пользоваться пластиковыми пакетами. Законопроект приняли в Верховной Раде 1 июня этого года. Под ограничения попадут изделия, обычно люди покупают на кассах супермаркетов.

Трудно ли обойтись без использования пластиковых пакетов, Gazeta.ua спросила у координатора движения "Кроп без мусора" Светланы Стельмашенко с Кропивницкого. Она уже три года не использует одноразовые пакеты, а дома сортирует мусор и сдает на переработку.

- Отказаться от пакетов было очень легко, - рассказывает. - Надо просто осознать, что можно обходиться без них. Конечно, сначала было психологически сложно преодолеть привычные рамки. Это продолжалось где-то полгода. Сначала, когда ходила за покупками с собственной тарой, продавцы удивлялись. Часто я получала неприятие. Но в определенный момент осознала, что мои эмоции и страх притягивают людей. Надо было успокоиться и нести эти изменения с добром и спокойствием в сердце. И действительно, впоследствии на пути все чаще стали попадаться люди, которые поддержали и укрепили мою веру в то, что я делаю.

Что берете с собой, когда идете за покупками?

- Всегда хожу за покупками с удобным и прочным рюкзаком. Планирую покупки заблаговременно, пишу список. Дома собираю необходимое количество лотков и мешочков. Многоразовые сумки различных размеров мне три года назад сшила сестра, до сих пор ими пользуюсь. Для круп, овощей и фруктов использую мешочки. Для картофеля или моркови использую другие сумки. Стираю только тогда, когда есть необходимость. В многоразовые лотки беру рыбу и мясо. На кассе продавцы обнуляют тару и спокойно взвешивают. Главное, всегда с улыбкой говорить: "Взвесьте, пожалуйста, в мою тару", "Спасибо, но пакет не нужен". Это со временем стало моим девизом. Кроме того, это выгодно. В частности, покупая на вес крупы, изюм или орешки, я не переплачиваю за упаковку. А те товары, в упаковке, которые не подлежит переработке, практически не беру.

Автор: предоставлено Светланой Стельмашенко Светлана Стельмашенко три года не использует одноразовые пакеты. За покупками ходит с собственной тарой

Но иногда пакеты все же попадают в мою жизнь. Когда иду на прогулку, всегда беру их с собой. Собираю в них пластиковые крышечки и мусор, который можно сдать на переработку. В дальнейшем использую их, пока не порвутся. А потом мою, сушу и отправляю на переработку.

Недавно с мужем собирали мусор возле реки. Это было самое романтичное наше свидание. Тогда почувствовала внутреннее спокойствие, поддержку, уважение и осознание, что я могу что-то изменить.

Часто беру с собой бутылку для воды из нержавеющей стали. Дома фильтрую воду шунгитом, который продается в аптеках.

Как изменился ваш быт после того, как начали сортировать мусор?

- Три года назад недалеко от моего дома разместили пункт сбора вторсырья. Туда можно приносить бутылки от бытовой химии, бумагу, стекло, стрейч-пленку и пластик. Начала это все сортировать. Когда собирается определенное количество, оставляю вторсырье возле мусорных баков. Малообеспеченные сдают это и получают деньги. Вдома есть большие сумки, в которые складываю то, что в нашем городе не принимают - пакеты с черной поверхностью внутри, шуршик (вид полиэтиленовой упаковки, лопается, если ее пытаются растянуть. -Gazeta.ua). Эти отходы вместе с единомышленниками отправляем в Киев и Ровно. Также отдельно собираю бумагу, потому что когда она испачкается, то ее примут на переработку. Обязательно каждый вид вторсырья мою, высушиваю и максимально плотно складываю, чтобы уменьшить его объем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нет" пластиковым пакетам: Украинские школьники массово шьют экосумки

Ваши близкие перестроились к такому образу жизни?

- Родные только со временем поняли мои убеждения, но сейчас поддерживают. На самом деле только тогда, когда мои родные начали сортировать мусор, я почувствовала настоящую победу. С мужем повезло, он полностью меня принимает. Если вне дома что-то покупает, то всегда приносит упаковку, чтобы я ее отсортировала.

Что делаете с органическими отходами?

- Это моя боль. У меня только эти отходы идут на помойку. Конечно, в идеале жить в частном секторе и иметь свою компостную яму. Мечтаю о компостер, но вероятно, что не готова к этому. Успокою себя тем, что на городской свалке установлена ​​очень крутая система дегазации, что позволяет переделать опасный метан в электроэнергию. Составляю органику в ведро и выношу в мусорный бак.

В вашем городе установлены контейнеры для сбора отдельных видов бытовых отходов? Местные тщательно сортируют мусор?

- В супермаркете "Сильпо" недавно установили очень классные сортировочные баки, но люди бросают туда все подряд. Еще возле школ и детских садов городской совет и местный мусорный перевозчик установили сортировочные баки. Но как оказалось, все попадает на одну свалку. Хотя наша мусорная компания уверяет, что в них работает сортировочная линия, но мне больше уверенности дают именно приемные пункты по городу.

Вы координатор движения "Кроп без мусора". В городе много людей переходят на сознательное потребление?

- Создание группы помогло организовать возле себя сознательных, умных, активных и классных людей. Сначала это была группа, где я распространяла информацию о переходе на жизнь без мусора. Впоследствии моя хорошая знакомая Наталья Ковальчук решила организовать совместный процесс отправки вторсырья, договорилась с местным волонтерам. Теперь каждую последнюю среду месяца мы собираем вторсырье в сознательных граждан, сортируем его и отправляем в Киев и Ровно. Также договорились с нашей местной организацией ЕКОВДМ, специализирующихся на сжигании медицинских отходов. Отдаем им мусор, не подлежащей переработке. Уже второй месяц отвозим белый и прозрачный пластик РР5 местной организации, которая занимается его переработкой. Без помощи Наташи и ее мужа мы бы не справились. Каждый человек в этом процессе важен. В местной власти мы не просили помощи, рассчитываем на себя.

Автор: предоставлено Светланой Стельмашенко Участники движения "Кроп без мусора" собирают вторсырье, сортируют ее и отправляют на переработку

Часто люди выбрасывают много ненужных или старых вещей. Реально им дать вторую жизнь?

- В последнее время в нашем городе с этим не возникает проблем. Вот, например, энтузиасты создали группу "Банк вещей Кропивницкий". В одном из жилых районов города они арендуют помещения. Туда люди приносят ненужные вещи. Тем, кому нужны одежда, обувь, игрушки, могут бесплатно взять. Что касается книг, то их можно отдать в библиотеку, оттуда их могут передать в сельские учреждения, где новой литературы всегда не хватает. Также книги жители Кропивницкого могут принести в центральный книжный магазин. Их продадут, вырученные деньги пойдут на нужды армии. Директор Кропивницкого Гончаренко Центра Виктория Талашкевич собирала книги и устраивала ярмарку. Средства пойдут на реставрацию сельского храма. Прекрасно, когда есть люди, которые организуют подобные мероприятия.

А что делать со строительным мусором?

- Строительный мусор очень важен в процессе образования свалки, поскольку слой твердых бытовых отходов предотвращает ее сдвигу. Нашей официальной свалке не хватает строительного мусора, потому что люди расталкивают его по мусорным бакам или вывозят на стихийные свалки. Местный мусорный перевозчик начал хорошую инициативу - установил большие контейнеры для строительных отходов. Но во-первых, для большого города их мало. А во-вторых, люди начали выбрасывать туда все подряд.

Возможно ли вообще полностью отказаться от пластика и полиэтилена?

- К сожалению, микропластик повсюду - в воздухе, воде. Лучшая альтернатива - уменьшить потребление, осуществлять продуманные покупки и покупать качественные вещи, которые прослужат 5-10 лет. Информации о жизни без мусора достаточно в сети. Она может вдохновить, но полностью отказаться от пластика не получится. Просто уменьшите его использования до возможного минимума. Сортируйте, сдавайте на переработку. Стоит осознать, что мы можем повлиять на ситуацию и избежать климатической катастрофы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице станет больше контейнеров для опасного мусора

В Украине начнут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада окончательно запретила их оборот. За законопроект проголосовали 297 нардепов.