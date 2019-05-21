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вторник, 21 мая 2019 07:24

В Украине стартует ВНО: начали с самого сложного предмета

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В Украине стартует ВНО: начали с самого сложного предмета
5 канал Сегодня в Украине стартует ВНО

Сегодня в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. В этот день проведут тестирование по математике.

"21 мая тестированием по математике начнется основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00", - рассказали в Центре оценивания качества образования.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате, приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента до пункта проведения ВНО допущено не будет.

Участникам посоветовали заранее узнать адрес проведения ВНО по математике, взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета. По желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой.

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"Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования. Участникам ВНО во время прохождения теста с математики запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т.д.", - добавили в УЦОКО.

Во исполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

2019-го на ВНО вынесли 11 предметов. Всего тесты составит более 354 тыс. человек. Первым нововведением является внедрение обязательной государственной итоговой аттестации в формате ВНО по украинскому языку и по математике или истории на выбор. Эти два теста станут обязательными. Еще два предмета абитуриенты будут выбирать самостоятельно.

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