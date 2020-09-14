В Украине стало больше школьных классов на самоизоляции

За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 40 учеников и 32 учителей. Фото: pixabay

501 школьный класс в Украине находится на самоизоляции.

Всего 37 украинских школ перевели на дистанционное обучение, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили в 40 учеников и 32 учителей.

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"С начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей", - сообщил Шмыгаль.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2462 случая Covid-19. Умерли 33 человека. В целом на утро 14 сентября зафиксировали 156 797 больных коронавирусом. Вследствие болезни умерли 3211 инфицированных, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны о распространении эпидемии коронавируса.