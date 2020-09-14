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понедельник, 14 сентября 2020 09:41

Коронавирус: количество больных стремительно растет

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Коронавирус: количество больных стремительно растет
За сутки о повторных отрицательных тестах на Covid-19 сообщили 650 граждан. Фото: pixabay.com

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2462 случая Covid-19. Умерли 33 человека.

В целом на утро 14 сентября зафиксировали 156 797 больных коронавирусом. Вследствие болезни умерли 3211 инфицированных, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны о распространении эпидемии коронавируса.

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Вылечить удалось 69 543 человека. За сутки о повторных отрицательных тестах на Covid-19 сообщили 650 граждан.

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 28,6 млн. Количество смертей от заболевания достигло 917 417 случаев.

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14
сентября

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