В Украине создан первый негосударственный горно-металлургический университет

Метинвест Политехника – это новый полноценный вуз, созданный Метинвестом

Метинвест Политехника – это полноценный вуз с преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, а также правом выдачи дипломов государственного образца, говорится на сайте Группы компаний Метинвест.

Решение учредить университет было принято Метинвестом в июне 2020 года.

Университет уже получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям "Металлургия", "Металловедение", "Компьютерные науки", "Экономика", "Охрана труда" и "Горное дело". Это значит, что слушатели таких курсов получат сертификаты государственного образца.

Перед новым вузом стоит задача создания научно-образовательного комплекса, который будет включать среднее образование с техническим уклоном, специальное образование перед высшим (младший бакалавр), высшее образование (бакалавр и магистр), второе высшее образование и повышение квалификации. В перспективе планируется создание научно-производственного центра, который будет заниматься научной, инновационной и международной деятельностью.

"Создание современного и высокотехнологичного университета международного уровня в этом году символично как для Украины, отмечающей 30-летие независимости, так и для Группы Метинвест, отмечающей 15-летний юбилей. Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине. А мы создадим для этого все условия", - рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Университет будет обучать всех тех, кто хочет получить инженерно-техническую профессию, а также сотрудников Метинвеста, желающих повысить свою квалификацию.

"Учебные программы Метинвест Политехники будут ориентированы на конкретные запросы украинского бизнеса. Мы привлекаем в вуз лучших украинских и зарубежных лекторов, а также самые современные цифровые технологии. Использование дуального образования позволит студентам получать практические знания, а предприятиям – адаптированных и высококлассных специалистов. Уверен, что для многих студентов новый университет станет трамплином к профессиональному становлению, успешной карьере и финансовому благополучию", - уверен ректор Технического университета Метинвест Политехника Александр Поважный.

ВУЗ будет готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экономике, экологии, химическим технологиям и инженерии, архитектуре и гражданской инженерии, охране труда и горному делу.

Первые слушатели – сотрудники Метинвеста – уже повышают свой уровень знаний по специальностям "Металлургия", "Охрана труда и промышленная безопасность" и "Горное дело". А первый набор двухсот студентов бакалаврата планируется в 2022 году. Поступать в вуз могут выпускники школы для получения высшего образования. Обучение длится от трех до пяти с половиной лет.