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В Украине сделают новый корабельный вертолет

В Украине до 2023 года планируется разработать корабельный вертолет для береговой авиации Военно-морских сил Украины. Заказчиком выступило Минобороны.

За основу планируют принять багатоцильвий Ми-2. Его оснастят дополнительным оборудованием и механизмами, сообщили в компании "Мотор Сич".

В течение этого года на производстве планируют получить первый готов вертолет для берегового базирования. Второй вертолет должны собрать за два года. Это будет вертолет для корвета. Он будет механизм складывания лопастей, что позволяет транспортировать вертолет в ангаре корабля.

Кроме того, инженеры должны создать две версии вертолета: поисково-спасательный и противолодочный. Вертолеты предназначены для береговой авиации Военно-морских сил Украины, а также вооружение корветов по турецким проектом Ada.

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В октябре 2020 президенты Украины и Турции подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве стран в оборонной сфере. В частности, они договорились о совместном строительстве боевых кораблей, беспилотников и всех видов турбинных двигателей. В Турции и на украинском судостроительном заводе "Океан" будет продолжаться совместное производство корветов Ada.