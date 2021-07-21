В чем смысл SEO-продвижения сайта?

SEO – это органический вывод сайта на первые позиции поисковой выдачи. Фото: SEM Ukraine

Успешность, целесообразность и прибыльность коммерческого ресурса, будь то сайт-визитка с контактами для потенциальных клиентов или сайт-магазин с товарами, это объективные величины. И они находятся в прямой зависимости от трафика – того, сколько человек приходит на сайт, и того, что именно за люди его посещают.

Цель SEO продвижения сайта, да и любого другого продвижения, заключается в привлечении на ресурс наибольшего числа релевантных, то есть целевых и заинтересованных, посетителей.

Что такое поисковая оптимизация

Привлекать целевую аудиторию на сайт с учетом его тематики и направленности можно из разных источников. Например, из социальных сетей, с помощью баннерной, контекстной или тизерной рекламы, из Youtube или Telegram-канала, с помощью нативных публикаций, имиджевого продвижения бренда и так далее.

Можно также получать переходы на сайт со страниц поисковой выдачи Google или другой ПС. Этот тип трафика считается наиболее органическим и таргетированным (если продвижением занимались профи).

SEO – это комплекс мероприятий, как правило, долгосрочных и затрагивающих все стороны сайта, которые направлены на то, чтобы заставить поисковые системы "любить" конкретный ресурс. Результатом этой "любви" будет появление сайта на наиболее заметных позициях в поисковой выдаче в момент тематических запросов от пользователей.

В чем отличие от контекстной рекламы

Объявления контекстной рекламы тоже появляются на первых позициях во время целевых запросов пользователей. Зачем тогда нужно SEO?

Дело в том, что у этих методик продвижения абсолютно разные подходы и бюджеты. Контекстная реклама оплачивается за каждый переход по объявлению, а стоимость перехода зависит от тематики. Она может быть очень большой, а процент заинтересованных посетителей, перешедших по объявлению – небольшим.

SEO – это органический вывод сайта на первые позиции поисковой выдачи, когда пользователи переходят на сайт "бесплатно". В долгосрочной перспективе это оказывается выгоднее для ряда тематик, хотя в некоторых случаях специалисты комбинируют и контекстные кампании и SEO.

Стоимость и сроки SEO продвижения зависят от состояния, в котором находится сайт, от объема работ, которые нужно сделать, от поисковой системы, в которой предполагается продвижение, от охвата поисковых запросов (охвата аудитории) и других индивидуальных факторов. Кроме того, удержание на топовых позициях в поисковой выдаче тоже требует средств. Если все сделано правильно, то затраты на рекламу отбиваются продажами и прибылью, полученной от деятельности сайта (зависит от сайта).

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