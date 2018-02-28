Установили, чем полезен пессимизм

Пессимисты лучше справляются с поставленными задачами, чем оптимисты.
Британские ученые установили, что "оборонительный" пессимизм помогает подавить тревогу, пишет 24tv.ua.
Ученые провели эксперимент. Подопытных попросили составить из пазлов слова. Участники, которые были не в настроении, лучше справились с заданием.
Во втором эксперименте приняли участие больные воспалением кишечника и артритом и здоровые люди. Участников из обеих групп попросили описать свое будущее. Так, оптимисты мало думали о болезни. Пессимисты искали способы справиться с недугом.
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Негативное мышление может иметь преимущества для здоровья, говорят эксперты. Пессимисты тщательно следят за здоровьем. К примеру, если начнется эпидемия, то они прибегнут к профилактическим мероприятиям.
Чтобы сделать людей оптимистами, необходимо вводить в нос гормон счастья - окситоцин. К такому выводу пришли ученые Пекинского университета. После введения гормона счастья в нос люди становятся более оптимистичными. Наиболее заметные изменения происходят у тревожных и склонных к депрессии людей.
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