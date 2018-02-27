Йога и лыжи: какой спорт больше подходит людям в возрасте

Перед началом тренировок в пожилом возрасте важно получить консультацию врача. Фото: Alamy

Физическая активность в пожилом возрасте улучшает опорно-двигательную, сердечную системы, повышает иммунитет и нормализует сон. Однако перед началом занятий важно узнать у врача об оптимальной продолжительности определенной тренировки и о ее безопасности. Например, человек с когнитивными расстройствами может заблудиться во время пробежки, а тот, кто пережил оперативное вмешательство в области головы, не должен наклоняться вниз головой.

Перед началом тренировки обязательно провести разминку. Во время физической активности - контролировать свое состояние. Если самочувствие ухудшается - сразу прекратить нагрузки, пишет портал "Нealthystyle".

Зарядка по утрам. Она должна состоять из таких упражнений, чтобы "разбудить" все суставы. Наклоны и вращения можно применять к основным точкам - шее, плечам, локтям, пальцам рук, спине, коленям, стопам.

Плавание. В воде суставы не нагружаются, а вот мышцы пресса, спины, конечностей - работают. Поэтому бассейн является безопасным даже для тех, кто имеет проблемы с двигательным аппаратом. Кроме того, прохладная вода будет способствовать лучшему кровообращению и закаливанию организма.

Йога. Пожилые люди, практикующие йогу, говорят об уменьшении боли в суставах и снижении давления. Статические упражнения помогают поддержать тонус мышц и работу суставов. Единственное предостережение - сложные асаны выполнять только под наблюдением опытного тренера, поскольку с возрастом повышается угроза травматизма.

Скандинавская ходьба. Это преодоление определенных расстояний со специальными палками. Благодаря такому атрибуту человек более устойчив во время движения, а колени и бедра меньше напрягаются. Нельзя заниматься таким видом активности только во время гололеда.

Настольный теннис. На таких занятиях нагрузка равномерно распределяется по телу. Тренировки улучшают координацию и зрение, поскольку необходимо постоянно следить за мячом. При этом двигательный аппарат постоянно задействован, а значит, укрепляется.

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Ходьба на лыжах. Может стать альтернативой скандинавской ходьбе. Кроме того, длительное пребывание на морозном воздухе улучшает сон.

Шахматы. Тренировка мозга является не менее важной, чем тонус тела. Игра в шахматы активирует оба полушария мозга - левое отвечает за построение собственных ходов, правое - за действия соперника. Также игра развивает долговременную память.

Ученые из Австралии выяснили, что важно не то, как часто люди занимаются спортом, а сам его вид. Среди фаворитов оказались бадминтон, теннис и сквош (игра в теннис со стенкой). Они уменьшают вероятность преждевременной смерти от проблем с сердцем и сосудами на 56%. На второй позиции в рейтинге оказались плавание и аэробика. Они снижают вероятность сердечных болезней на 36-41%. На третьем месте - велоспорт. Его показатель - 15%.