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среда, 02 декабря 2020 13:48

Украинско-американских разработчиков ракеты наградили престижной премией

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Украинско-американских разработчиков ракеты наградили престижной премией
Ракета "Антарес" ㅡ двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для запуска полезных грузов массой до 8 тисяч килограммов на низкую околоземную орбиту. Фото: pixabay

Самую престижную командную награду Международной академии астронавтики, IAA, "За командные достижения" получила украинско-американская команда программы "Антарес".

Вместе специалисты создавали одноименную ракету-носитель, сообщили в Государственном космическом агентстве Украины.

"Программа "Антарес" является ярким примером успешного и эффективного международного сотрудничества, которое служит глобальным целям мирного развития космоса и дальнейшего научно-технического прогресса человечества", ㅡ отметили в агентстве.

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Ракета "Антарес" ㅡ двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для запуска полезных грузов массой до 8 тыс. кг на низкую околоземную орбиту. Ее используют для отправки к Международной космической станции.

Главным разработчиком ракеты-носителя стала американская корпорация Northrop Grumman. Основную конструкцию первой ступени РН "Антарес" разработало ГП КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС", "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПИД" и др.

В конструкторском бюро "Южное" рассказали, что ракета имеет высокую экологическую безопасность, что позволяет осуществлять пуски в окрестностях природного заповедника и населенной местности с соблюдением всех требований безопасности.

21 апреля 2013 года состоялся 1-й запуск "Антарес". Ракета-носитель выполнила 12 успешных пусков и доставил на МКС около 30 т полезной нагрузки.

На Dubai Airshow 2019 года украинское конструкторское бюро "Южное" представило концептуальный проект семейства перелетающих лунных посадочных аппаратов. Об этом проинформировали на сайте предприятия. Сообщают, что представленный проект стал настоящей изюминкой экспозиции на 16-й Международной авиационно-космической выставке.

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