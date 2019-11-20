Украина представила яркий концепт аппаратов-исследователей Луны

Проект аппарата для исследования Луны представило КБ "Южное" на Dubai Airshow 2019. Фото: скрин с видео предприятия

На Dubai Airshow 2019 украинское конструкторское бюро "Южное" представило концептуальный проект семейства перелетающих лунных посадочных аппаратов.

Об этом проинформировали на сайте предприятия.

Сообщают, что представленный проект стал настоящей изюминкой экспозиции на 16-й Международной авиационно-космической выставке.

Проект разработали для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием.

Каждый прыжок аппарат может осуществить на расстояние до 20 км, поднявшись над поверхностью Луны на высоту 500 м.

"В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", - считают разработчики.

На Dubai Airshow 2019 впервые показали макет лунного посадочного аппарата в масштабе 1: 5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий.

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Днепровское КБ "Южное" и другие украинские предприятия заслуженно разделили радость победы с НАСА: 2 ноября в 15 часов 59 минут по киевскому времени (9:00 59 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск американо-украинской ракеты-носителя среднего класса "Антарес".